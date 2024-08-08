Глава института Склифосовского оценил состояние военкора Поддубного

Глава НИИ Склифосовского: диагноз Поддубного станет известен после диагностики
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Военкор Евгений Поддубный проходит диагностику в НИИ скорой помощи Склифосовского, скоро будет известен план лечения Фото:
новость из сюжета
Военкор Поддубный тяжело ранен в Курской области

Военкор Евгений Поддубный, госпитализированный после атаки дрона-камикадзе, находится на стадии диагностики. После нее станет известен диагноз и план лечения Поддубного. Об этом заявил директор НИИ Склифосовского Сергей Петриков.

«Мы сейчас находимся в процессе диагностики. Соответственно после этого будут более точно понятны все диагнозы и составлен план лечения», — сообщил Сергей Петриков. Его слова передают в telegram-канале Zvezdanews.

Ранее Поддубный прибыл в Курскую область для освещения последствий атаки бойцов ВСУ на регион. Вечером 7 августа в автомобиль, на котором передвигался военкор, влетел украинский дрон-камикадзе. Пострадавшего Поддубного доставили в больницу, а затем — в московский НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Эту информацию передает «Пятый канал».

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Военкор Евгений Поддубный, госпитализированный после атаки дрона-камикадзе, находится на стадии диагностики. После нее станет известен диагноз и план лечения Поддубного. Об этом заявил директор НИИ Склифосовского Сергей Петриков. «Мы сейчас находимся в процессе диагностики. Соответственно после этого будут более точно понятны все диагнозы и составлен план лечения», — сообщил Сергей Петриков. Его слова передают в telegram-канале Zvezdanews. Ранее Поддубный прибыл в Курскую область для освещения последствий атаки бойцов ВСУ на регион. Вечером 7 августа в автомобиль, на котором передвигался военкор, влетел украинский дрон-камикадзе. Пострадавшего Поддубного доставили в больницу, а затем — в московский НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Эту информацию передает «Пятый канал».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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