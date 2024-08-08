Глава института Склифосовского оценил состояние военкора Поддубного

Военкор Евгений Поддубный, госпитализированный после атаки дрона-камикадзе, находится на стадии диагностики. После нее станет известен диагноз и план лечения Поддубного. Об этом заявил директор НИИ Склифосовского Сергей Петриков.
«Мы сейчас находимся в процессе диагностики. Соответственно после этого будут более точно понятны все диагнозы и составлен план лечения», — сообщил Сергей Петриков. Его слова передают в
Ранее Поддубный прибыл в Курскую область для освещения последствий атаки бойцов ВСУ на регион. Вечером 7 августа в автомобиль, на котором передвигался военкор, влетел украинский дрон-камикадзе. Пострадавшего Поддубного доставили в больницу, а затем — в московский НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Эту информацию передает «Пятый канал».
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