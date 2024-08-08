Врио главы Курской области доложил Путину о ситуации в регионе после атаки ВСУ

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Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2024). День второй., смирнов алексей
Алексей Смирнов поговорил с Владимиром Путиным по видеосвязи Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Во время встречи с президентом России Владимиром Путиным врио губернатора Курской области Алексей Смирнов доложил о ситуации в регионе после атаки ВСУ. По его словам, почти все субъекты страны оказывают поддержку.

«Практически все регионы оказывают помощь в эвакуации населения», — сообщил Смирнов. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24».

По словам губернатора, ВСУ в приграничье обстреливают гражданских и медиков. В регионе работает оперштаб, работу которого регулирует сам Смирнов. Также он находится во взаимодействии с правительством РФ и минобороны.

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Во время встречи с президентом России Владимиром Путиным врио губернатора Курской области Алексей Смирнов доложил о ситуации в регионе после атаки ВСУ. По его словам, почти все субъекты страны оказывают поддержку. «Практически все регионы оказывают помощь в эвакуации населения», — сообщил Смирнов. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24». По словам губернатора, ВСУ в приграничье обстреливают гражданских и медиков. В регионе работает оперштаб, работу которого регулирует сам Смирнов. Также он находится во взаимодействии с правительством РФ и минобороны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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