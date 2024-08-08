Врио главы Курской области доложил Путину о ситуации в регионе после атаки ВСУ

08 августа 2024 в 18:53 Размер текста - 17 +

Алексей Смирнов поговорил с Владимиром Путиным по видеосвязи Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Во время встречи с президентом России Владимиром Путиным врио губернатора Курской области Алексей Смирнов доложил о ситуации в регионе после атаки ВСУ. По его словам, почти все субъекты страны оказывают поддержку. «Практически все регионы оказывают помощь в эвакуации населения», — сообщил Смирнов. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24». По словам губернатора, ВСУ в приграничье обстреливают гражданских и медиков. В регионе работает оперштаб, работу которого регулирует сам Смирнов. Также он находится во взаимодействии с правительством РФ и минобороны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Во время встречи с президентом России Владимиром Путиным врио губернатора Курской области Алексей Смирнов доложил о ситуации в регионе после атаки ВСУ. По его словам, почти все субъекты страны оказывают поддержку. «Практически все регионы оказывают помощь в эвакуации населения», — сообщил Смирнов. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24». По словам губернатора, ВСУ в приграничье обстреливают гражданских и медиков. В регионе работает оперштаб, работу которого регулирует сам Смирнов. Также он находится во взаимодействии с правительством РФ и минобороны.