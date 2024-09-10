Момент удара БПЛА по жилому дому в Раменском попал на видео

Очевидцы сообщили о попадании дрона в многоэтажный дом в Раменском Московской области. Кадры с места событий передали местные telegram-каналы. Официального подтверждения информации не было.
«Еще одно видео попадания беспилотника в многоэтажный дом в Раменском. Предварительно, повреждены пять квартир», — пишет telegram-канал Baza и публикует видео.
URA.RU направило запрос в МЧС России по Московской области. Ответ ожидается.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о масштабной атаке БПЛА на Москву. В ходе работы сил ПВО было сбито несколько дронов. Обломки одного из них упали на территорию частного домовладения в Раменском. Подробнее о ночной атаке ВСУ на Россию и на Москву в частности — в материале URA.RU.
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