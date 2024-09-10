Момент удара БПЛА по жилому дому в Раменском попал на видео

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Беспилотник попал в многоэтажный дом в Московской области
Беспилотник попал в многоэтажный дом в Московской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Очевидцы сообщили о попадании дрона в многоэтажный дом в Раменском Московской области. Кадры с места событий передали местные telegram-каналы. Официального подтверждения информации не было.

«Еще одно видео попадания беспилотника в многоэтажный дом в Раменском. Предварительно, повреждены пять квартир», — пишет telegram-канал Baza и публикует видео.

URA.RU направило запрос в МЧС России по Московской области. Ответ ожидается.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о масштабной атаке БПЛА на Москву. В ходе работы сил ПВО было сбито несколько дронов. Обломки одного из них упали на территорию частного домовладения в Раменском. Подробнее о ночной атаке ВСУ на Россию и на Москву в частности — в материале URA.RU.

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Очевидцы сообщили о попадании дрона в многоэтажный дом в Раменском Московской области. Кадры с места событий передали местные telegram-каналы. Официального подтверждения информации не было. «Еще одно видео попадания беспилотника в многоэтажный дом в Раменском. Предварительно, повреждены пять квартир», — пишет telegram-канал Baza и публикует видео. URA.RU направило запрос в МЧС России по Московской области. Ответ ожидается. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о масштабной атаке БПЛА на Москву. В ходе работы сил ПВО было сбито несколько дронов. Обломки одного из них упали на территорию частного домовладения в Раменском. Подробнее о ночной атаке ВСУ на Россию и на Москву в частности — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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