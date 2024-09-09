В Подмосковье разбился самолет, пилоты погибли: что известно о крушении

Самолет-амфибия разбился в Подмосковье, оба пилота погибли

09 сентября 2024 в 17:02 Размер текста - 17 +

В результате крушения самолета-амфибии в Подмосковье погибли два пилота, находившиеся на борту Фото: Московская межрегиональная транспортная прокуратура Рядом с деревней Ватулино в Московской области разбился самолет Ан-2. Об этом сообщили в экстренных службах. Самолет прошел испытательный полет, но упал около аэродрома вблизи населенного пункта в Подмосковье. О причине крушения Ан-2 и количестве погибших — в материале URA.RU. Причина крушения По предварительным данным, самолет разбился из-за неполадок с мотором. Согласно информации telegram-канала Mash, борт проводил испытательные полеты после длительного ремонта, два из которых прошли успешно. Во время третьего полета мотор самолета «чихнул», в результате чего Ан-2 стал терять высоту и упал в кукурузное поле. Первым на место крушения прибыл местный житель, который вытащил пилотов из самолета на случай, если бы тот загорелся. Члены экипажа признаков жизни не проявляли. Позже на место происшествия прибыли две машины спасателей и скорая помощь. Погибшие Оба пилота, находившиеся на борту Ан-2, погибли. Это подтвердили в Следственном комитете России на транспорте. По факту нарушения правил эксплуатации воздушного транспорта, которое привело к смерти двух лиц, возбудили уголовное дело. По информации оперативных служб, разрушений и жертв на земле нет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Рядом с деревней Ватулино в Московской области разбился самолет Ан-2. Об этом сообщили в экстренных службах. Самолет прошел испытательный полет, но упал около аэродрома вблизи населенного пункта в Подмосковье. О причине крушения Ан-2 и количестве погибших — в материале URA.RU. По предварительным данным, самолет разбился из-за неполадок с мотором. Согласно информации telegram-канала Mash, борт проводил испытательные полеты после длительного ремонта, два из которых прошли успешно. Во время третьего полета мотор самолета «чихнул», в результате чего Ан-2 стал терять высоту и упал в кукурузное поле. Первым на место крушения прибыл местный житель, который вытащил пилотов из самолета на случай, если бы тот загорелся. Члены экипажа признаков жизни не проявляли. Позже на место происшествия прибыли две машины спасателей и скорая помощь. Оба пилота, находившиеся на борту Ан-2, погибли. Это подтвердили в Следственном комитете России на транспорте. По факту нарушения правил эксплуатации воздушного транспорта, которое привело к смерти двух лиц, возбудили уголовное дело. По информации оперативных служб, разрушений и жертв на земле нет.