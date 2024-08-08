В ХМАО хирурги впервые удалили крупную опухоль во время сложной операции

В Нижневартовске хирурги впервые удалили пациенту из толстой кишки опухоль в пять сантиметров. До этого такие операции приходилось проводить в федеральных медицинских учреждениях.
«Опухоль размером 5 на 4 сантиметра мы удаляли впервые. Еще год назад пациентов с такими случаями отправляли в федеральные центры, но мы не стоим на месте — развиваемся и сейчас такие операции можем делать на базе нашего отделения», — приводят слова заведующего эндоскопическим отделением Михаила Рыжикова в telegram-канале депздрава Югры.
Операция продлилась 5 часов, хирургам нужно было удалить новообразование единым целым. «Данные опухоли имеют высокий риск преобразования в злокачественные, а большие узлы или углубления служат эндоскопическими индикаторами ракового процесса», — уточняют в публикации.
Ранее URA.RU рассказывало, что нейрохирурги Сургутской травматологической больницы удалили из мозга 35-летнего пациента редкую опухоль. Внутри нее медики обнаружили волосы и фрагменты тканей.
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