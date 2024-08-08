08 августа 2024

В ХМАО хирурги впервые удалили крупную опухоль во время сложной операции

Хирурги Нижневартовска впервые удалили пятисантиметровую опухоль
© Служба новостей «URA.RU»
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Операция продлилась пять часов
Операция продлилась пять часов Фото:

В Нижневартовске хирурги впервые удалили пациенту из толстой кишки опухоль в пять сантиметров. До этого такие операции приходилось проводить в федеральных медицинских учреждениях.

«Опухоль размером 5 на 4 сантиметра мы удаляли впервые. Еще год назад пациентов с такими случаями отправляли в федеральные центры, но мы не стоим на месте — развиваемся и сейчас такие операции можем делать на базе нашего отделения», — приводят слова заведующего эндоскопическим отделением Михаила Рыжикова в telegram-канале депздрава Югры.

Операция продлилась 5 часов, хирургам нужно было удалить новообразование единым целым. «Данные опухоли имеют высокий риск преобразования в злокачественные, а большие узлы или углубления служат эндоскопическими индикаторами ракового процесса», — уточняют в публикации.

Ранее URA.RU рассказывало, что нейрохирурги Сургутской травматологической больницы удалили из мозга 35-летнего пациента редкую опухоль. Внутри нее медики обнаружили волосы и фрагменты тканей.

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В Нижневартовске хирурги впервые удалили пациенту из толстой кишки опухоль в пять сантиметров. До этого такие операции приходилось проводить в федеральных медицинских учреждениях. «Опухоль размером 5 на 4 сантиметра мы удаляли впервые. Еще год назад пациентов с такими случаями отправляли в федеральные центры, но мы не стоим на месте — развиваемся и сейчас такие операции можем делать на базе нашего отделения», — приводят слова заведующего эндоскопическим отделением Михаила Рыжикова в telegram-канале депздрава Югры. Операция продлилась 5 часов, хирургам нужно было удалить новообразование единым целым. «Данные опухоли имеют высокий риск преобразования в злокачественные, а большие узлы или углубления служат эндоскопическими индикаторами ракового процесса», — уточняют в публикации. Ранее URA.RU рассказывало, что нейрохирурги Сургутской травматологической больницы удалили из мозга 35-летнего пациента редкую опухоль. Внутри нее медики обнаружили волосы и фрагменты тканей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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