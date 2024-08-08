В ХМАО повысилось производство дизеля

Объем производства дизельного топлива в ХМАО за период с января по июнь 2024 года вырос на 10% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом агентству URA.RU сообщили в Тюменьстате.
«С января по июнь 2024 года в ХМАО было произведено 828,1 тысяч тонн дизельного топлива. Это составляет 110,1% по отношению к соответствующему периоду предыдущего года», — указал Тюменьстат в аналитическом отчете.
Производство природного, попутного и нефтяных газов сократилось на 3%, а добыча полезных ископаемых уменьшилась почти на 5% сравнительно с прошлым годом. За шесть месяцев предприятия округа реализовали нефтепродукты общей стоимостью 487,5 миллиарда рублей.
Ранее URA.RU писало, что с января по апрель 2024 года в ХМАО было произведено 550,3 тысячи тонн дизельного топлива. Это на 8,5 % больше, чем в предыдущем году.
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