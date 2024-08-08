08 августа 2024

В ХМАО повысилось производство дизеля

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО уменьшилось производство дизеля
В ХМАО уменьшилось производство дизеля Фото:

Объем производства дизельного топлива в ХМАО за период с января по июнь 2024 года вырос на 10% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом агентству URA.RU сообщили в Тюменьстате.

«С января по июнь 2024 года в ХМАО было произведено 828,1 тысяч тонн дизельного топлива. Это составляет 110,1% по отношению к соответствующему периоду предыдущего года», — указал Тюменьстат в аналитическом отчете.

Производство природного, попутного и нефтяных газов сократилось на 3%, а добыча полезных ископаемых уменьшилась почти на 5% сравнительно с прошлым годом. За шесть месяцев предприятия округа реализовали нефтепродукты общей стоимостью 487,5 миллиарда рублей.

Ранее URA.RU писало, что с января по апрель 2024 года в ХМАО было произведено 550,3 тысячи тонн дизельного топлива. Это на 8,5 % больше, чем в предыдущем году.

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Объем производства дизельного топлива в ХМАО за период с января по июнь 2024 года вырос на 10% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом агентству URA.RU сообщили в Тюменьстате. «С января по июнь 2024 года в ХМАО было произведено 828,1 тысяч тонн дизельного топлива. Это составляет 110,1% по отношению к соответствующему периоду предыдущего года», — указал Тюменьстат в аналитическом отчете. Производство природного, попутного и нефтяных газов сократилось на 3%, а добыча полезных ископаемых уменьшилась почти на 5% сравнительно с прошлым годом. За шесть месяцев предприятия округа реализовали нефтепродукты общей стоимостью 487,5 миллиарда рублей. Ранее URA.RU писало, что с января по апрель 2024 года в ХМАО было произведено 550,3 тысячи тонн дизельного топлива. Это на 8,5 % больше, чем в предыдущем году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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