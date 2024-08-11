Главврач кардиоцентра Сургута прервала отпуск из-за массового отравления людей

Главный врач кардиологического диспансера в Сургуте Ирина Урванцева прервала свой отпуск и вернулась в город из-за массового отравления людей сальмонеллезом. Об этом она рассказала в своем telegram-канале.
«С большим беспокойством сообщаю вам о текущей ситуации в Окружном кардиодиспансере. Я прерываю свой отпуск и буду сегодня в Сургуте. Как только мне стало известно о групповой заболеваемости кишечной инфекцией, я сразу подключилась к решению проблемы», — написала Урванцева.
Она отметила, что здоровье пациентов — это ее главный приоритет, а также пообещала держать югорчан в курсе всех событий и сделать все возможное для решения проблемы. Главврач добавила, что вместе с земляками она сможет преодолеть любые трудности.
Также к выяснению причин массового отравления подключились сотрудники следственного комитета, прокуратура и Роспотребнадзор ХМАО. Уточняется, что были отобраны пробы продукции пищеблока для проведения лабораторного анализа, обследуется его персонал. Работа пищеблока приостановлена. Помимо этого, делом занялся врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук. Он дал ряд поручений своим подчиненным.
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