Свердловскую область ждут продолжительные и сильные дожди

12 августа 2024 в 13:47 Размер текста - 17 +

Тепла на Урале не предвидится Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Свердловскую область накроют сильные и продолжительные дожди, а также похолодает. Об этом заявили специалисты Уральского гидрометцентра в официальном telegram-канале. «Циклон, находящийся 12 августа в районе Казани, переместится через Пермский край и обоснуется на несколько дней на территории Свердловской области. В связи с этим в регионе ожидается период продолжительных и сильных, а 13 августа очень сильных, дождей. Во вторник, 14 числа, местами вероятны грозы и порывистый ветер 15-20 метров в секунду», — сказано в посте. Во второй половине текущей недели дожди ослабеют, однако совсем не прекратятся, а лишь приобретут кратковременный характер. По прогнозам синоптиков, в период с 13 по 17 августа выпадет 20-50 миллиметров осадков. Температура воздуха в эти дни будет на два-три градуса ниже средней: ночью 8…-13, днем 15…-19 тепла. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловскую область накроют сильные и продолжительные дожди, а также похолодает. Об этом заявили специалисты Уральского гидрометцентра в официальном telegram-канале. «Циклон, находящийся 12 августа в районе Казани, переместится через Пермский край и обоснуется на несколько дней на территории Свердловской области. В связи с этим в регионе ожидается период продолжительных и сильных, а 13 августа очень сильных, дождей. Во вторник, 14 числа, местами вероятны грозы и порывистый ветер 15-20 метров в секунду», — сказано в посте. Во второй половине текущей недели дожди ослабеют, однако совсем не прекратятся, а лишь приобретут кратковременный характер. По прогнозам синоптиков, в период с 13 по 17 августа выпадет 20-50 миллиметров осадков. Температура воздуха в эти дни будет на два-три градуса ниже средней: ночью 8…-13, днем 15…-19 тепла.