11 августа 2024

Свердловскую область ждут продолжительные и сильные дожди

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Непогода, дождь. Челябинск, пешеход, ураган, зонт, непогода, шторм, ливень, климат, дождь
Тепла на Урале не предвидится Фото:

Свердловскую область накроют сильные и продолжительные дожди, а также похолодает. Об этом заявили специалисты Уральского гидрометцентра в официальном telegram-канале.

«Циклон, находящийся 12 августа в районе Казани, переместится через Пермский край и обоснуется на несколько дней на территории Свердловской области. В связи с этим в регионе ожидается период продолжительных и сильных, а 13 августа очень сильных, дождей. Во вторник, 14 числа, местами вероятны грозы и порывистый ветер 15-20 метров в секунду», — сказано в посте.

Во второй половине текущей недели дожди ослабеют, однако совсем не прекратятся, а лишь приобретут кратковременный характер. По прогнозам синоптиков, в период с 13 по 17 августа выпадет 20-50 миллиметров осадков. Температура воздуха в эти дни будет на два-три градуса ниже средней: ночью 8…-13, днем 15…-19 тепла.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Свердловскую область накроют сильные и продолжительные дожди, а также похолодает. Об этом заявили специалисты Уральского гидрометцентра в официальном telegram-канале. «Циклон, находящийся 12 августа в районе Казани, переместится через Пермский край и обоснуется на несколько дней на территории Свердловской области. В связи с этим в регионе ожидается период продолжительных и сильных, а 13 августа очень сильных, дождей. Во вторник, 14 числа, местами вероятны грозы и порывистый ветер 15-20 метров в секунду», — сказано в посте. Во второй половине текущей недели дожди ослабеют, однако совсем не прекратятся, а лишь приобретут кратковременный характер. По прогнозам синоптиков, в период с 13 по 17 августа выпадет 20-50 миллиметров осадков. Температура воздуха в эти дни будет на два-три градуса ниже средней: ночью 8…-13, днем 15…-19 тепла.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...