МЧС выпустило штормовое предупреждение для свердловчан

В Свердловской области 13 августа ожидаются ливни, грозы и сильный ветер до 20 метров в секунду. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«Внимание! 13 августа в Свердловской области ожидаются очень сильные дожди, грозы, порывы ветра до 20 метров в секунду. Будьте бдительны!» — следует из предупреждения.
Спасатели призывают жителей региона в период штормового предупреждения быть бдительными и соблюдать меры безопасного поведения. Сообщить о необходимости помощи можно по телефону: «112».
О предшествующей холодной и дождливой неделе на Среднем Урале ранее предупреждал синоптик Алексей Пулин. Самым холодным будут дни с 15 по 17 августа, когда в Екатеринбурге суточная температура станет ниже нормы на 2-4 градуса.
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