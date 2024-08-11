11 августа 2024

МЧС выпустило штормовое предупреждение для свердловчан

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Ливень. Курган, погода, ураган, ливень, дождь
Свердловчан просят быть бдительными Фото:

В Свердловской области 13 августа ожидаются ливни, грозы и сильный ветер до 20 метров в секунду. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«Внимание! 13 августа в Свердловской области ожидаются очень сильные дожди, грозы, порывы ветра до 20 метров в секунду. Будьте бдительны!» — следует из предупреждения.

Спасатели призывают жителей региона в период штормового предупреждения быть бдительными и соблюдать меры безопасного поведения. Сообщить о необходимости помощи можно по телефону: «112».

О предшествующей холодной и дождливой неделе на Среднем Урале ранее предупреждал синоптик Алексей Пулин. Самым холодным будут дни с 15 по 17 августа, когда в Екатеринбурге суточная температура станет ниже нормы на 2-4 градуса.

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В Свердловской области 13 августа ожидаются ливни, грозы и сильный ветер до 20 метров в секунду. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «Внимание! 13 августа в Свердловской области ожидаются очень сильные дожди, грозы, порывы ветра до 20 метров в секунду. Будьте бдительны!» — следует из предупреждения. Спасатели призывают жителей региона в период штормового предупреждения быть бдительными и соблюдать меры безопасного поведения. Сообщить о необходимости помощи можно по телефону: «112». О предшествующей холодной и дождливой неделе на Среднем Урале ранее предупреждал синоптик Алексей Пулин. Самым холодным будут дни с 15 по 17 августа, когда в Екатеринбурге суточная температура станет ниже нормы на 2-4 градуса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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