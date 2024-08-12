В Подмосковье бодибилдеру вырезали два метра кишечника из-за допинга

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Спортсмен злоупотреблял гормональными препаратами для увеличения мышечной массы
Спортсмен злоупотреблял гормональными препаратами для увеличения мышечной массы Фото:

В Подмосковном Домодедово у бодибилдера удалили два метра тонкой кишки вследствие употребления допинга. Об этом стало известно из сообщений telegram-каналов.

«Стероидмена экстренно госпитализировали, удалили ему два метра тощей кишки и сшили заново. Впереди у мистера Олимпия долгий процесс восстановления и кач в натураху (без применения допинга — прим. ред.)», — сказано в сообщении telegram-канала Mash.

Спортсмен в возрасте 25 лет употреблял гормональные препараты с целью увеличения мышечной массы, что привело к значительным проблемам со здоровьем. Недавно его состояние внезапно ухудшилось до такой степени, что потребовалась неотложная медицинская помощь. Медики Домодедовской больницы выявили у него острый тромбоз кишечника — заболевание с потенциальным риском развития некроза и летального исхода.

Ранее URA.RU сообщало, как чемпиону по бодибилдингу из Челябинской области вынесли приговор за распространение и подстрекательство других атлетов к использованию стероидных препаратов. Спортсмен переслал шесть посылок с запрещенными веществами в Челябинск, Курган и Сургут. 

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В Подмосковном Домодедово у бодибилдера удалили два метра тонкой кишки вследствие употребления допинга. Об этом стало известно из сообщений telegram-каналов. «Стероидмена экстренно госпитализировали, удалили ему два метра тощей кишки и сшили заново. Впереди у мистера Олимпия долгий процесс восстановления и кач в натураху (без применения допинга — прим. ред.)», — сказано в сообщении telegram-канала Mash. Спортсмен в возрасте 25 лет употреблял гормональные препараты с целью увеличения мышечной массы, что привело к значительным проблемам со здоровьем. Недавно его состояние внезапно ухудшилось до такой степени, что потребовалась неотложная медицинская помощь. Медики Домодедовской больницы выявили у него острый тромбоз кишечника — заболевание с потенциальным риском развития некроза и летального исхода. Ранее URA.RU сообщало, как чемпиону по бодибилдингу из Челябинской области вынесли приговор за распространение и подстрекательство других атлетов к использованию стероидных препаратов. Спортсмен переслал шесть посылок с запрещенными веществами в Челябинск, Курган и Сургут. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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