В Подмосковье бодибилдеру вырезали два метра кишечника из-за допинга

В Подмосковном Домодедово у бодибилдера удалили два метра тонкой кишки вследствие употребления допинга. Об этом стало известно из сообщений telegram-каналов.
«Стероидмена экстренно госпитализировали, удалили ему два метра тощей кишки и сшили заново. Впереди у мистера Олимпия долгий процесс восстановления и кач в натураху (без применения допинга — прим. ред.)», — сказано в сообщении telegram-канала Mash.
Спортсмен в возрасте 25 лет употреблял гормональные препараты с целью увеличения мышечной массы, что привело к значительным проблемам со здоровьем. Недавно его состояние внезапно ухудшилось до такой степени, что потребовалась неотложная медицинская помощь. Медики Домодедовской больницы выявили у него острый тромбоз кишечника — заболевание с потенциальным риском развития некроза и летального исхода.
Ранее URA.RU сообщало, как чемпиону по бодибилдингу из Челябинской области вынесли приговор за распространение и подстрекательство других атлетов к использованию стероидных препаратов. Спортсмен переслал шесть посылок с запрещенными веществами в Челябинск, Курган и Сургут.
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