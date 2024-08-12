СК предъявил экс-министру спорта Дагестана обвинение в содействии терроризму

Бывший глава Минспорта обвиняется в содействии терроризму
Бывшему мэру Кизилюрта и экс-главе Министерства спорта Дагестана Магомеду Магомедову предъявлены обвинения в содействии терроризму и убийстве. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Басманного суда.
«В суд доставлен Магомедов М. Г., обвиняемый по ч. 2 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности с использованием служебного положения)», — заявил судья в начале заседание, передает корреспондент ТАСС. Ему также выдвинули обвинения в убийстве двух и более лиц, присвоении и растрате в особо крупном размере.
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