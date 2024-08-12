СК предъявил экс-министру спорта Дагестана обвинение в содействии терроризму

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Взрыв бытового газа в доме № 164 на проспекте Карла Маркса. Часть 9. Магнитогорск, следственный комитет россии
Бывший глава Минспорта обвиняется в содействии терроризму Фото:

Бывшему мэру Кизилюрта и экс-главе Министерства спорта Дагестана Магомеду Магомедову предъявлены обвинения в содействии терроризму и убийстве. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Басманного суда.

«В суд доставлен Магомедов М. Г., обвиняемый по ч. 2 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности с использованием служебного положения)», — заявил судья в начале заседание, передает корреспондент ТАСС. Ему также выдвинули обвинения в убийстве двух и более лиц, присвоении и растрате в особо крупном размере.

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Бывшему мэру Кизилюрта и экс-главе Министерства спорта Дагестана Магомеду Магомедову предъявлены обвинения в содействии терроризму и убийстве. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Басманного суда. «В суд доставлен Магомедов М. Г., обвиняемый по ч. 2 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности с использованием служебного положения)», — заявил судья в начале заседание, передает корреспондент ТАСС. Ему также выдвинули обвинения в убийстве двух и более лиц, присвоении и растрате в особо крупном размере.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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