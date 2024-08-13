13 августа 2024
12 августа 2024

Кинокомпания, снимавшая в ХМАО эротический хоррор, запускает новый проект

© Служба новостей «URA.RU»
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Съемки начнутся зимой
Съемки начнутся зимой Фото:

Кинокомпания KD Studios снимет в ХМАО сказки о русских царевнах. В предыдущий раз округ стал площадкой для съемок эротического хоррора. О новом проекте сообщила пресс-служба кинокомпании на своем сайте.

«Картины ориентированы на широкую семейную российскую аудиторию. Фильмы основаны на поучительных историях из нашего детства, которые мы хотим переосмыслить с помощью современных технологий. Цикл в значительной степени будет снят в рамках кинокластера ХМАО-Югры, с использованием технических и творческих мощностей региона», — рассказал основатель KD Studios Евгений Мелентьев.

Первой в прокат выйдет экранизация «Сказки о спящей царевне». Съемки киноленты планируются зимой. Сопровождать производственный процесс в ХМАО будет подразделение KD Studios — «АЙС Медиа». Площадка начала работать в округе с 2022 года. Одним из проектов стал эротический хоррор «Отражение тьмы», снятый в парке «Барсова гора» в Сургутском районе.

Ранее URA.RU рассказывало о других кинокартинах югорских режиссеров. Среди них, например, премьера второго сезона криминального сериала «Бюро по обману». Его снял Рафат Расулов из Сургута.

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Кинокомпания KD Studios снимет в ХМАО сказки о русских царевнах. В предыдущий раз округ стал площадкой для съемок эротического хоррора. О новом проекте сообщила пресс-служба кинокомпании на своем сайте. «Картины ориентированы на широкую семейную российскую аудиторию. Фильмы основаны на поучительных историях из нашего детства, которые мы хотим переосмыслить с помощью современных технологий. Цикл в значительной степени будет снят в рамках кинокластера ХМАО-Югры, с использованием технических и творческих мощностей региона», — рассказал основатель KD Studios Евгений Мелентьев. Первой в прокат выйдет экранизация «Сказки о спящей царевне». Съемки киноленты планируются зимой. Сопровождать производственный процесс в ХМАО будет подразделение KD Studios — «АЙС Медиа». Площадка начала работать в округе с 2022 года. Одним из проектов стал эротический хоррор «Отражение тьмы», снятый в парке «Барсова гора» в Сургутском районе. Ранее URA.RU рассказывало о других кинокартинах югорских режиссеров. Среди них, например, премьера второго сезона криминального сериала «Бюро по обману». Его снял Рафат Расулов из Сургута.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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