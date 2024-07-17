Режиссер из ХМАО показал премьеру нового сезона криминального сериала

Режиссер из Сургута Рафат Расулов опубликовал на стриминговой площадке премьеру второго сезона криминального сериала «Бюро по обману». Собрать деньги в полном объеме для съемок не удалось, но проект удалось реализовать благодаря энтузиазму команды. Об этом URA.RU рассказал сам Расулов.
«Несмотря на то, что собрать необходимую сумму для реализации проекта нам не удалось, энтузиазм нашей съемочной группы и актеров стал неиссякаемым источником энергии. Съемки проходили в самых разных локациях Сургута. Некоторые арендаторы шли нам навстречу, некоторым приходилось платить», — поделился с агентством режиссер.
Из-за непредсказуемой погоды и поломки оборудования съемки приходилось переносить несколько раз. «Все эти испытания только укрепили наш дух и привели к переосмыслению концепции сериала, которая обрела некий фантастический оттенок», — добавил Расулов.
Первый сезон рассказывает историю адвоката, который был неправомерно осужден, освободился из тюрьмы и начал помогать своим клиентам, используя фальшивые улики. Во втором сезоне появились новые персонажи. Продолжение сериала зависит от поддержки зрителей.
Ранее URA.RU сообщало о другом югорском режиссере, который снимет фильм про Сургут в честь юбилея города. Премьеру киноленты под названием «Сургут, я здесь…» покажут на городских площадках.
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