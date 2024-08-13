В ХМАО следователи допросят мать, чей ребенок едва не выпал с 8 этажа

Следственный комитет Нижневартовска начал проверку в отношении матери, которая оставила малолетнего ребенка одного в квартире и он без присмотра взрослых свесился из окна восьмого этажа. Об этом сообщает telegram-канал ведомства.
«По факту произошедшего следственным отделом по городу Нижневартовск организована процессуальная проверка.Действиям матери ребенка будет дана правовая оценка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщает telegram-канал СК России по ХМАО-Югре. Проверку также проводят соцслужбы и МВД.
Полиция возбудила в отношении 24-летней вартовчанки административное производство по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию». Женщина поставлена на профилактический учёт в полицию, как неблагополучный родитель», — сообщает telegram-канал полиции.
В действиях женщины также усматриваются признаки 156 статьи уголовного кодекса «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Полиция проводит проверку.
Ранее URA.RU писало, что малолетний ребенок, оставшийся без присмотра, свесился из окна восьмого этажа. Его спасли неравнодушные жители.
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