Болгарские фермеры призвали запретить украинские яйца

Болгарские птицеводы потребовали от министра сельского хозяйства и продовольствия Болгарии Георги Тахова запретить импорт украинских яиц на 120 дней. Об этом сообщает Болгарское национальное радио (БНР).
«Ассоциация промышленного птицеводства потребовала от министра сельского хозяйства и продовольствия Георги Тахова ввести запрет на импорт украинских яиц в Болгарию хотя бы на 120 дней. Птицеводы пригрозили протестами в случае, если их требование останется без последствий», — передают РИА Новости сообщение из БНР.
Отмечается, что такое желание может быть связано с более низкой ценой на украинские яйца. Их стоимость ниже на 30%, из-за чего местные производители несут миллионные убытки. По данным БНР, импорт украинских яиц превысил квоту на 400%.
Ранее в ЕС заявили, что импорт украинского зерна в европейские страны на фоне зерновой сделки угрожает местным фермерам. Сообщается, что Польше грозит аграрный кризис который может возникнуть на фоне импорта украинской сельхозпродукции, передает «Национальная служба новостей».
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