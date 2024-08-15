Болгарские фермеры призвали запретить украинские яйца

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Яйца. Тюмень, яйца, яица
Импорт украинских яиц в Болгарию может быть прекращен, сообщает Болгарское радио Фото:

Болгарские птицеводы потребовали от министра сельского хозяйства и продовольствия Болгарии Георги Тахова запретить импорт украинских яиц на 120 дней. Об этом сообщает Болгарское национальное радио (БНР).

«Ассоциация промышленного птицеводства потребовала от министра сельского хозяйства и продовольствия Георги Тахова ввести запрет на импорт украинских яиц в Болгарию хотя бы на 120 дней. Птицеводы пригрозили протестами в случае, если их требование останется без последствий», — передают РИА Новости сообщение из БНР.

Отмечается, что такое желание может быть связано с более низкой ценой на украинские яйца. Их стоимость ниже на 30%, из-за чего местные производители несут миллионные убытки. По данным БНР, импорт украинских яиц превысил квоту на 400%.

Ранее в ЕС заявили, что импорт украинского зерна в европейские страны на фоне зерновой сделки угрожает местным фермерам. Сообщается, что Польше грозит аграрный кризис который может возникнуть на фоне импорта украинской сельхозпродукции, передает «Национальная служба новостей».

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Болгарские птицеводы потребовали от министра сельского хозяйства и продовольствия Болгарии Георги Тахова запретить импорт украинских яиц на 120 дней. Об этом сообщает Болгарское национальное радио (БНР). «Ассоциация промышленного птицеводства потребовала от министра сельского хозяйства и продовольствия Георги Тахова ввести запрет на импорт украинских яиц в Болгарию хотя бы на 120 дней. Птицеводы пригрозили протестами в случае, если их требование останется без последствий», — передают РИА Новости сообщение из БНР. Отмечается, что такое желание может быть связано с более низкой ценой на украинские яйца. Их стоимость ниже на 30%, из-за чего местные производители несут миллионные убытки. По данным БНР, импорт украинских яиц превысил квоту на 400%. Ранее в ЕС заявили, что импорт украинского зерна в европейские страны на фоне зерновой сделки угрожает местным фермерам. Сообщается, что Польше грозит аграрный кризис который может возникнуть на фоне импорта украинской сельхозпродукции, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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