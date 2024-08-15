Болгарские фермеры призвали запретить украинские яйца

15 августа 2024 в 15:01 Размер текста - 17 +

Импорт украинских яиц в Болгарию может быть прекращен, сообщает Болгарское радио Фото: Денис Моргунов © URA.RU Болгарские птицеводы потребовали от министра сельского хозяйства и продовольствия Болгарии Георги Тахова запретить импорт украинских яиц на 120 дней. Об этом сообщает Болгарское национальное радио (БНР). «Ассоциация промышленного птицеводства потребовала от министра сельского хозяйства и продовольствия Георги Тахова ввести запрет на импорт украинских яиц в Болгарию хотя бы на 120 дней. Птицеводы пригрозили протестами в случае, если их требование останется без последствий», — передают РИА Новости сообщение из БНР. Отмечается, что такое желание может быть связано с более низкой ценой на украинские яйца. Их стоимость ниже на 30%, из-за чего местные производители несут миллионные убытки. По данным БНР, импорт украинских яиц превысил квоту на 400%. Ранее в ЕС заявили, что импорт украинского зерна в европейские страны на фоне зерновой сделки угрожает местным фермерам. Сообщается, что Польше грозит аграрный кризис который может возникнуть на фоне импорта украинской сельхозпродукции, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Болгарские птицеводы потребовали от министра сельского хозяйства и продовольствия Болгарии Георги Тахова запретить импорт украинских яиц на 120 дней. Об этом сообщает Болгарское национальное радио (БНР). «Ассоциация промышленного птицеводства потребовала от министра сельского хозяйства и продовольствия Георги Тахова ввести запрет на импорт украинских яиц в Болгарию хотя бы на 120 дней. Птицеводы пригрозили протестами в случае, если их требование останется без последствий», — передают РИА Новости сообщение из БНР. Отмечается, что такое желание может быть связано с более низкой ценой на украинские яйца. Их стоимость ниже на 30%, из-за чего местные производители несут миллионные убытки. По данным БНР, импорт украинских яиц превысил квоту на 400%. Ранее в ЕС заявили, что импорт украинского зерна в европейские страны на фоне зерновой сделки угрожает местным фермерам. Сообщается, что Польше грозит аграрный кризис который может возникнуть на фоне импорта украинской сельхозпродукции, передает «Национальная служба новостей».