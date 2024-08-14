14 августа 2024

Детский омбудсмен ХМАО предложила отказаться от автоматов со сладостями в школах и детсадах

Низамова предложила ограничить автоматы со сладостями в школах и детсадах ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Низамова выступила против автоматов со сладостями в школах и детсадах ХМАО
Низамова выступила против автоматов со сладостями в школах и детсадах ХМАО Фото:

Уполномоченный по правам ребенка в ХМАО Людмила Низамова предложила отказаться от установки аппаратов со сладостями в детсадах, школах, интернатах округа. Избыточное употребление сладостей может плохо отразиться на здоровье, считает детский омбудсмен.

«Детский правозащитник Югры выступает с инициативой об ограничении установки автоматических торговых аппаратов по продаже сладостей в региональных учреждениях для детей. Это связано с тем, что такие автоматы создают условия для необдуманного потребления сладостей детьми без контроля со стороны родителей. Потребление больших количеств переработанных жиров, сахара и его заменителей может оказать вредное воздействие на здоровье детей», — следует из обращения, опубликованного на странице Низамовой в соцсети «ВКонтакте».

К посту детский омбудсмен прикрепила опрос. Большинство респондентов поддержали инициативу Низамовой.

Ранее URA.RU рассказывало, сколько конфет в день можно давать детям без вреда для здоровья. Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух посоветовала родителям ограничиться двумя-тремя конфетами. А малышам сладкое и вовсе не следует употреблять.

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Уполномоченный по правам ребенка в ХМАО Людмила Низамова предложила отказаться от установки аппаратов со сладостями в детсадах, школах, интернатах округа. Избыточное употребление сладостей может плохо отразиться на здоровье, считает детский омбудсмен. «Детский правозащитник Югры выступает с инициативой об ограничении установки автоматических торговых аппаратов по продаже сладостей в региональных учреждениях для детей. Это связано с тем, что такие автоматы создают условия для необдуманного потребления сладостей детьми без контроля со стороны родителей. Потребление больших количеств переработанных жиров, сахара и его заменителей может оказать вредное воздействие на здоровье детей», — следует из обращения, опубликованного на странице Низамовой в соцсети «ВКонтакте». К посту детский омбудсмен прикрепила опрос. Большинство респондентов поддержали инициативу Низамовой. Ранее URA.RU рассказывало, сколько конфет в день можно давать детям без вреда для здоровья. Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух посоветовала родителям ограничиться двумя-тремя конфетами. А малышам сладкое и вовсе не следует употреблять.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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