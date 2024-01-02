Сколько конфет в день можно давать детям без вреда для здоровья

Гастроэнтеролог Кашух: ребенку следует давать в день не более трех конфет

02 января 2024 в 12:14 Размер текста - 17 +

Две-три конфеты в день не повредят ребенку, пояснила врач-гастроэнтеролог Фото: Георгий Бергал © URA.RU Детям следует давать не более трех конфет в день. При этом малышам вообще не следует употреблять сладкое. Такие советы дала врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух. «Не стоит рассматривать сладости как полезные или вредные продукты. Большого вреда не будет, если ребенок съест пару конфет или кусочек шоколада. Но важно понимать, что для поддержания здоровья важен полноценный рацион и чувство меры», — рассказала Екатерина Кашух в разговоре с «Известиями». Она добавила, что детям можно съедать не больше шести чайных ложек сахара в день. Это примерно 30 грамм сахара. Исходя из этого, две-три конфеты не превысят сахарную норму. Но малышам лучше вообще не давать сладкое, уточнила врач. Гастроэнтеролог подчеркнула, что ограничивать следует употребление именно добавочного сахара, а не природного. Последний содержится во всех овощах и фруктах, заряжая мозг энергией. Слишком частое употребление сладостей может привести к разрушению сосудов и повышению уровня сахара в крови, что негативно повлияет на работу мозга, рассказывала врач-диетолог Елена Соломатина. Но повредить мозгу могут и другие продукты, например алкоголь и фастфуд, добавила она.

Детям следует давать не более трех конфет в день. При этом малышам вообще не следует употреблять сладкое. Такие советы дала врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух. «Не стоит рассматривать сладости как полезные или вредные продукты. Большого вреда не будет, если ребенок съест пару конфет или кусочек шоколада. Но важно понимать, что для поддержания здоровья важен полноценный рацион и чувство меры», — рассказала Екатерина Кашух в разговоре с «Известиями». Она добавила, что детям можно съедать не больше шести чайных ложек сахара в день. Это примерно 30 грамм сахара. Исходя из этого, две-три конфеты не превысят сахарную норму. Но малышам лучше вообще не давать сладкое, уточнила врач. Гастроэнтеролог подчеркнула, что ограничивать следует употребление именно добавочного сахара, а не природного. Последний содержится во всех овощах и фруктах, заряжая мозг энергией. Слишком частое употребление сладостей может привести к разрушению сосудов и повышению уровня сахара в крови, что негативно повлияет на работу мозга, рассказывала врач-диетолог Елена Соломатина. Но повредить мозгу могут и другие продукты, например алкоголь и фастфуд, добавила она.