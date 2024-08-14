Спортсмен из ХМАО поедет на Паралимпийские игры во Францию

Атлет из Нижневартовского района ХМАО Никита Дубенчук примет участие в Паралимпийских играх, которые пройдут в Париже (Франция). Сейчас он готовится к соревнованиям на тренировочной базе в Подмосковье.
«Спортсмен из Излучинска Никита Дубенчук вместе с тренером Сергеем Гикстом готовится к предстоящим соревнованиям в Подмосковье на учебно-тренировочной базе. После он поедет в Париж, где представит Нижневартовский район на Паралимпийских играх», — сообщила агентству пресс-служба Нижневартовского района.
Несмотря на диагноз «детский церебральный паралич» с рождения, сегодня у 26-летнего спортсмена десятки побед в соревнованиях по толканию ядра. В числе самых весомых наград — «золото» Первенства мира в Нидерландах и Кубка мира в Италии, бронзовая медаль Чемпионата мира в Японии.
Ранее URA.RU писало, что титулованный югорский паралимпиец Никита Дубенчук пожаловался врио губернатора ХМАО Руслану Кухаруку на отсутствие выплат за участие в соревнованиях. Разговор завершился положительным решением для спортсмена.
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