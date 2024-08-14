14 августа 2024

Спортсмен из ХМАО поедет на Паралимпийские игры во Францию

© Служба новостей «URA.RU»
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Спортсмен из Нижневартовского района ХМАО отправится в Париж на паралимпийские игры
Спортсмен из Нижневартовского района ХМАО отправится в Париж на паралимпийские игры Фото:

Атлет из Нижневартовского района ХМАО Никита Дубенчук примет участие в Паралимпийских играх, которые пройдут в Париже (Франция). Сейчас он готовится к соревнованиям на тренировочной базе в Подмосковье.

«Спортсмен из Излучинска Никита Дубенчук вместе с тренером Сергеем Гикстом готовится к предстоящим соревнованиям в Подмосковье на учебно-тренировочной базе. После он поедет в Париж, где представит Нижневартовский район на Паралимпийских играх», — сообщила агентству пресс-служба Нижневартовского района.

Несмотря на диагноз «детский церебральный паралич» с рождения, сегодня у 26-летнего спортсмена десятки побед в соревнованиях по толканию ядра. В числе самых весомых наград — «золото» Первенства мира в Нидерландах и Кубка мира в Италии, бронзовая медаль Чемпионата мира в Японии.

Ранее URA.RU писало, что титулованный югорский паралимпиец Никита Дубенчук пожаловался врио губернатора ХМАО Руслану Кухаруку на отсутствие выплат за участие в соревнованиях. Разговор завершился положительным решением для спортсмена.

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Атлет из Нижневартовского района ХМАО Никита Дубенчук примет участие в Паралимпийских играх, которые пройдут в Париже (Франция). Сейчас он готовится к соревнованиям на тренировочной базе в Подмосковье. «Спортсмен из Излучинска Никита Дубенчук вместе с тренером Сергеем Гикстом готовится к предстоящим соревнованиям в Подмосковье на учебно-тренировочной базе. После он поедет в Париж, где представит Нижневартовский район на Паралимпийских играх», — сообщила агентству пресс-служба Нижневартовского района. Несмотря на диагноз «детский церебральный паралич» с рождения, сегодня у 26-летнего спортсмена десятки побед в соревнованиях по толканию ядра. В числе самых весомых наград — «золото» Первенства мира в Нидерландах и Кубка мира в Италии, бронзовая медаль Чемпионата мира в Японии. Ранее URA.RU писало, что титулованный югорский паралимпиец Никита Дубенчук пожаловался врио губернатора ХМАО Руслану Кухаруку на отсутствие выплат за участие в соревнованиях. Разговор завершился положительным решением для спортсмена.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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