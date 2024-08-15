Арестованного сенатора Савельева проверят на растрату

К главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину обратился бывший партнер сенатора Дмитрия Савельева. Сирин Бадрутдинов уже несколько лет под следствием из-за хищения через общую строительную фирму, просит проверить обстоятельства своего уголовного преследования и прекратить его. Он предложил дать оценку действиям сенатора Савельева, уже арестованного по обвинению в подготовке убийства.
«В 2017 году сенатор Савельев через связанные с ним бизнес-структуры стал фактическим собственником ООО „Спецстройсервис“, получив 70% доли уставного капитала компании. Еще 30% остались у основателя ООО Сирина Бадрутдинова. Компания занималась строительством различных объектов, в том числе по контрактам с ПАО „Транснефть“», — приводит часть заявления газета «Коммерсант». По их данным, став владельцем фирмы, сенатор уволил совет директоров и отстранил Бадтрутдинова.
После этого в 2020 году Дмитрий Савельев стал инициатором возбуждения московским отделом СКР уголовного дела в отношении Сирина Бадрутдинова по четвертой части статьи 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере). Следствие считает, что партнер Савельев вывел на офшоры около 74 миллионов рублей.
Все четыре года Бадрутдинов отрицает вину. По его словам, в 2017–2018 годах сенатор Савельев, «угрожая ему расправой» и «ссылаясь на свой высокий статус», требовал передавать ему средства со счетов компании.
Ранее URA.RU писало о сотрудничестве фигурантов дела Савельева со следствием. Всю информацию о недавнем аресте сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева агентство собрало в отдельном сюжете.
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