15 августа 2024

В Екатеринбурге нашли 15-летнего подростка, пропавшего более суток назад

© Служба новостей «URA.RU»
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Подростка искали с 14 августа (архивное фото)
Подростка искали с 14 августа (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге нашли 15-летнего Антона Цыганкова, который пропал около двух дней назад в Железнодорожном районе. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт». 

«Найден, жив! Всем большое спасибо за помощь в поиске», — сказали в отряде.

Ранее URA.RU писало о пропаже 15-летнего подростка. Его не видели с 14 августа.

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В Екатеринбурге нашли 15-летнего Антона Цыганкова, который пропал около двух дней назад в Железнодорожном районе. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».  «Найден, жив! Всем большое спасибо за помощь в поиске», — сказали в отряде. Ранее URA.RU писало о пропаже 15-летнего подростка. Его не видели с 14 августа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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