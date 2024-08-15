В Екатеринбурге нашли 15-летнего подростка, пропавшего более суток назад

Подростка искали с 14 августа (архивное фото)
В Екатеринбурге нашли 15-летнего Антона Цыганкова, который пропал около двух дней назад в Железнодорожном районе. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
«Найден, жив! Всем большое спасибо за помощь в поиске», — сказали в отряде.
Ранее URA.RU писало о пропаже 15-летнего подростка. Его не видели с 14 августа.
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