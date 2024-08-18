Лукашенко заявил, что Беларусь готова к нанесению ударов ядерным оружием

«Искандеры» подготовлены к нанесению ударов ядерными боеголовками
Беларусь готова к нанесению ударов ядерным оружием. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.
«„Искандеры“ в Белоруссии подготовлены к нанесению ударов ядерными боеголовками», — сказал Лукашенко. Его заявление прозвучало на телеканале «Россия».
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