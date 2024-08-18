Лукашенко заявил, что Беларусь готова к нанесению ударов ядерным оружием

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Совместное фотографирование глав независимых государств СНГ. Бишкек, Республика Киргизия, лукашенко александр
«Искандеры» подготовлены к нанесению ударов ядерными боеголовками Фото:

Беларусь готова к нанесению ударов ядерным оружием. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

«„Искандеры“ в Белоруссии подготовлены к нанесению ударов ядерными боеголовками», — сказал Лукашенко. Его заявление прозвучало на телеканале «Россия».

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Беларусь готова к нанесению ударов ядерным оружием. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. «„Искандеры“ в Белоруссии подготовлены к нанесению ударов ядерными боеголовками», — сказал Лукашенко. Его заявление прозвучало на телеканале «Россия».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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