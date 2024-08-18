В мире Лукашенко заявил, что Беларусь готова к нанесению ударов ядерным оружием 18 августа 2024 в 14:28 Размер текста - 17 + «Искандеры» подготовлены к нанесению ударов ядерными боеголовками Фото: Владимир Андреев © URA.RU Беларусь готова к нанесению ударов ядерным оружием. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. «„Искандеры“ в Белоруссии подготовлены к нанесению ударов ядерными боеголовками», — сказал Лукашенко. Его заявление прозвучало на телеканале «Россия». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Беларусь готова к нанесению ударов ядерным оружием. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. «„Искандеры“ в Белоруссии подготовлены к нанесению ударов ядерными боеголовками», — сказал Лукашенко. Его заявление прозвучало на телеканале «Россия». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям