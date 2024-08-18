18 августа 2024

Онколог назвал типы рака, которые можно выявить на нулевой стадии

Пикулин: на нулевой стадии можно выявить рак кожи, груди и простаты
© Служба новостей «URA.RU»
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Своевременное обследование у врачей помогает выявить болезнь на ранней стадии Фото:

Некоторые типы рака можно выявить еще на нулевой стадии. Чаще всего это происходит в ходе диагностики опухолей кожи, груди и простаты. Об этом рассказал онколог Сергей Пикулин.

«Выявление нулевой стадии рака может быть случайной находкой или результатом своевременного посещения врача. Слизистая шейки матки, ротовой полости, желудка и кишечника — самые частые места обнаружения такой стадии рака. В этом случае довольно просто обнаружить рак молочной железы, простаты, а также рак кожи», — передает News.ru слова Пикулина.

Ранее заместитель директора Института онкологии Европейского медицинского центра (ЕМС) Павел Копосов рассказал, что для обнаружения рака на ранней стадии, нужно проводить регулярные скрининги — обследования у специалистов. Он добавил, что если удастся обнаружить онкологическое заболевание на ранней стадии, шанс излечить его составит около 90 процентов. Самыми распространенными видами рака в России, подчеркивает онколог, являются рак легкого, простаты, молочный железы и матки.

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Некоторые типы рака можно выявить еще на нулевой стадии. Чаще всего это происходит в ходе диагностики опухолей кожи, груди и простаты. Об этом рассказал онколог Сергей Пикулин. «Выявление нулевой стадии рака может быть случайной находкой или результатом своевременного посещения врача. Слизистая шейки матки, ротовой полости, желудка и кишечника — самые частые места обнаружения такой стадии рака. В этом случае довольно просто обнаружить рак молочной железы, простаты, а также рак кожи», — передает News.ru слова Пикулина. Ранее заместитель директора Института онкологии Европейского медицинского центра (ЕМС) Павел Копосов рассказал, что для обнаружения рака на ранней стадии, нужно проводить регулярные скрининги — обследования у специалистов. Он добавил, что если удастся обнаружить онкологическое заболевание на ранней стадии, шанс излечить его составит около 90 процентов. Самыми распространенными видами рака в России, подчеркивает онколог, являются рак легкого, простаты, молочный железы и матки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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