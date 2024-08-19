19 августа 2024

Times заявил о сложностях ВСУ при отступлении из Курской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Украины.stock, всу,  stock
Наступление ВСУ в Курской области может обернуться для Киева огромными потерями Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

Украинское командование может столкнуться со сложностями при попытке перебросить войска с приграничных территорий на другие участки фронта. Об этом пишет журналист британского издания The Times Майкл Эванс.

«Что будет, если российские бомбардировщики и артиллерия начнут обстреливать линии снабжения?» — задается вопросом Эванс. Он указывает на сложности, с которыми может столкнуться украинское командование при попытке перебросить войска с приграничных территорий на другие участки фронта.

В статье отмечается, что, несмотря на наступательные действия ВСУ, Россия продолжает успешно продвигаться в стратегически важном Покровском направлении. Эванс предупреждает, что отход под огнем или без четко продуманной стратегии может стать катастрофическим для украинских сил.

Российская армия продолжает оказывать сопротивление ВСУ в курском приграничье. ВСУ перемещают войска, чтобы зайти с другой стороны, считает командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. По его словам, спецназ уже отбил несколько волн атаки. Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что атака на Курскую область началась из-за промедления Запада, передает «Национальная служба новостей».

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Украинское командование может столкнуться со сложностями при попытке перебросить войска с приграничных территорий на другие участки фронта. Об этом пишет журналист британского издания The Times Майкл Эванс. «Что будет, если российские бомбардировщики и артиллерия начнут обстреливать линии снабжения?» — задается вопросом Эванс. Он указывает на сложности, с которыми может столкнуться украинское командование при попытке перебросить войска с приграничных территорий на другие участки фронта. В статье отмечается, что, несмотря на наступательные действия ВСУ, Россия продолжает успешно продвигаться в стратегически важном Покровском направлении. Эванс предупреждает, что отход под огнем или без четко продуманной стратегии может стать катастрофическим для украинских сил. Российская армия продолжает оказывать сопротивление ВСУ в курском приграничье. ВСУ перемещают войска, чтобы зайти с другой стороны, считает командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. По его словам, спецназ уже отбил несколько волн атаки. Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что атака на Курскую область началась из-за промедления Запада, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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