Times заявил о сложностях ВСУ при отступлении из Курской области

20 августа 2024 в 05:11 Размер текста - 17 +

Наступление ВСУ в Курской области может обернуться для Киева огромными потерями Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Украинское командование может столкнуться со сложностями при попытке перебросить войска с приграничных территорий на другие участки фронта. Об этом пишет журналист британского издания The Times Майкл Эванс. «Что будет, если российские бомбардировщики и артиллерия начнут обстреливать линии снабжения?» — задается вопросом Эванс. Он указывает на сложности, с которыми может столкнуться украинское командование при попытке перебросить войска с приграничных территорий на другие участки фронта. В статье отмечается, что, несмотря на наступательные действия ВСУ, Россия продолжает успешно продвигаться в стратегически важном Покровском направлении. Эванс предупреждает, что отход под огнем или без четко продуманной стратегии может стать катастрофическим для украинских сил. Российская армия продолжает оказывать сопротивление ВСУ в курском приграничье. ВСУ перемещают войска, чтобы зайти с другой стороны, считает командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. По его словам, спецназ уже отбил несколько волн атаки. Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что атака на Курскую область началась из-за промедления Запада, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинское командование может столкнуться со сложностями при попытке перебросить войска с приграничных территорий на другие участки фронта. Об этом пишет журналист британского издания The Times Майкл Эванс. «Что будет, если российские бомбардировщики и артиллерия начнут обстреливать линии снабжения?» — задается вопросом Эванс. Он указывает на сложности, с которыми может столкнуться украинское командование при попытке перебросить войска с приграничных территорий на другие участки фронта. В статье отмечается, что, несмотря на наступательные действия ВСУ, Россия продолжает успешно продвигаться в стратегически важном Покровском направлении. Эванс предупреждает, что отход под огнем или без четко продуманной стратегии может стать катастрофическим для украинских сил. Российская армия продолжает оказывать сопротивление ВСУ в курском приграничье. ВСУ перемещают войска, чтобы зайти с другой стороны, считает командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. По его словам, спецназ уже отбил несколько волн атаки. Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что атака на Курскую область началась из-за промедления Запада, передает «Национальная служба новостей».