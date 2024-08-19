Алаудинов раскрыл хитрый план ВСУ в Курской области

Алаудинов: ВСУ перемещают войска в Курской области, чтобы зайти с другой стороны
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ВС РФ контролируют ситуацию в Курской области, заявил Алаудинов
ВС РФ контролируют ситуацию в Курской области, заявил Алаудинов Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Военные подразделения Украины на курском направлении пытаются начать атаку на новом участке, однако российские силы сохраняют контроль над ситуацией. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. 

«На сегодняшний день мы ощущаем, что противник передислоцируется для того, чтобы попробовать зайти с другой стороны», — заявил Алаудинов. Он подчеркнул, что российские войска полностью контролируют обстановку и готовы отразить любые действия противника.

ВСУ предприняли попытку прорыва в Курскую область 6 августа. ВС РФ успешно отражают атаки противника. В регионе введен режим контртеррористической операции.

По словам Алаудинова, ВС РФ активно истощают военные ресурсы ВСУ. Он также отметил, что солдаты противника начали активно сдаваться в плен на всех участках Курской области, передает RT.

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Военные подразделения Украины на курском направлении пытаются начать атаку на новом участке, однако российские силы сохраняют контроль над ситуацией. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.  «На сегодняшний день мы ощущаем, что противник передислоцируется для того, чтобы попробовать зайти с другой стороны», — заявил Алаудинов. Он подчеркнул, что российские войска полностью контролируют обстановку и готовы отразить любые действия противника. ВСУ предприняли попытку прорыва в Курскую область 6 августа. ВС РФ успешно отражают атаки противника. В регионе введен режим контртеррористической операции. По словам Алаудинова, ВС РФ активно истощают военные ресурсы ВСУ. Он также отметил, что солдаты противника начали активно сдаваться в плен на всех участках Курской области, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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