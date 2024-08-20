Челябинские силовики провели мигрантский рейд на пункте пропуска через границу. Видео

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Задержание мигрантов в мечети на Репина, 42. Екатеринбург
16 мигрантов будут выдворены из страны Фото:

В Челябинской области сотрудники ГУ МВД, Погрануправления, ГАИ и Росгвардии провели совместный рейд по мигрантам на пункте пропуска через госграницу «Бугристое». Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного полицейского главка, в результате были выявлены 45 нарушителей.

«По результатам мероприятия выявлено 45 нарушителей административно-правовых режимов, в том числе 20 иностранцев привлечены к административной ответственности за нарушение режима. В отношении 16 граждан ближнего зарубежья приняты решения об их выдворении с закрытием въезда на территорию России», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Всего же за текущий год в Челябинской области приняли свыше 1 тысячи решений о выдворении мигрантов. Еще 112 человек ожидают вступления в законную силу судебных решений о выдворении в Центре временного содержания.

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В Челябинской области сотрудники ГУ МВД, Погрануправления, ГАИ и Росгвардии провели совместный рейд по мигрантам на пункте пропуска через госграницу «Бугристое». Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного полицейского главка, в результате были выявлены 45 нарушителей. «По результатам мероприятия выявлено 45 нарушителей административно-правовых режимов, в том числе 20 иностранцев привлечены к административной ответственности за нарушение режима. В отношении 16 граждан ближнего зарубежья приняты решения об их выдворении с закрытием въезда на территорию России», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. Всего же за текущий год в Челябинской области приняли свыше 1 тысячи решений о выдворении мигрантов. Еще 112 человек ожидают вступления в законную силу судебных решений о выдворении в Центре временного содержания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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