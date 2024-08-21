Космонавт из ХМАО вошел в основной экипаж для длительной экспедиции на МКС

Космонавт-испытатель из Нижневартовска (ХМАО) Сергей Рыжиков назначен в основной состав длительной экспедиции на Международную космическую станцию (МКС). Вместе с ним в команде будут Алексей Зубрицкий и астронавт NASA Джонатан Ким. Об этом сообщили в «Роскосмосе».
«Межведомственная комиссия назначила космонавтов и астронавтов в основные и дублирующие экипажи длительных экспедиций, которым предстоит отправиться на Международную космическую станцию на пилотируемых кораблях „Союз МС“ в 2025-2026 годах. В основной экипаж МКС-73 (запуск на „Союзе МС-27“ в марте 2025 года) вошли космонавты Госкорпорации „Роскосмос“ Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, астронавт NASA Джонатан Ким», — написано на сайте корпорации.
Джонатан Ким попал в состав только из-за соглашения между Роскосмосом и NASA о перекрёстных полётах. Взамен этого российский космонавт Кирилл Песков включён в экипаж корабля Crew Dragon.
Рыжиков уже отправлялся в экспедицию на МКС. Югорчанин тогда был дублером основного экипажа.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!