21 августа 2024
20 августа 2024

Космонавт из ХМАО вошел в основной экипаж для длительной экспедиции на МКС

© Служба новостей «URA.RU»
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Космонавт из ХМАО Рыжиков полетит на МКС вместе с астронавтом NASA
Космонавт из ХМАО Рыжиков полетит на МКС вместе с астронавтом NASA Фото:

Космонавт-испытатель из Нижневартовска (ХМАО) Сергей Рыжиков назначен в основной состав длительной экспедиции на Международную космическую станцию (МКС). Вместе с ним в команде будут Алексей Зубрицкий и астронавт NASA Джонатан Ким. Об этом сообщили в «Роскосмосе».

«Межведомственная комиссия назначила космонавтов и астронавтов в основные и дублирующие экипажи длительных экспедиций, которым предстоит отправиться на Международную космическую станцию на пилотируемых кораблях „Союз МС“ в 2025-2026 годах. В основной экипаж МКС-73 (запуск на „Союзе МС-27“ в марте 2025 года) вошли космонавты Госкорпорации „Роскосмос“ Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, астронавт NASA Джонатан Ким», — написано на сайте корпорации.

Джонатан Ким попал в состав только из-за соглашения между Роскосмосом и NASA о перекрёстных полётах. Взамен этого российский космонавт Кирилл Песков включён в экипаж корабля Crew Dragon.

Рыжиков уже отправлялся в экспедицию на МКС. Югорчанин тогда был дублером основного экипажа.

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Космонавт-испытатель из Нижневартовска (ХМАО) Сергей Рыжиков назначен в основной состав длительной экспедиции на Международную космическую станцию (МКС). Вместе с ним в команде будут Алексей Зубрицкий и астронавт NASA Джонатан Ким. Об этом сообщили в «Роскосмосе». «Межведомственная комиссия назначила космонавтов и астронавтов в основные и дублирующие экипажи длительных экспедиций, которым предстоит отправиться на Международную космическую станцию на пилотируемых кораблях „Союз МС“ в 2025-2026 годах. В основной экипаж МКС-73 (запуск на „Союзе МС-27“ в марте 2025 года) вошли космонавты Госкорпорации „Роскосмос“ Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, астронавт NASA Джонатан Ким», — написано на сайте корпорации. Джонатан Ким попал в состав только из-за соглашения между Роскосмосом и NASA о перекрёстных полётах. Взамен этого российский космонавт Кирилл Песков включён в экипаж корабля Crew Dragon. Рыжиков уже отправлялся в экспедицию на МКС. Югорчанин тогда был дублером основного экипажа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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