Космонавт-испытатель из Нижневартовска (ХМАО) Сергей Рыжиков отправится в экспедицию на Международную космическую станцию. Югорчанин прошел медкомиссию и стал дублером основного экипажа. Информация об этом размещена на сайте корпорации «Роскосмос».
«В Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина состоялось заседание главной медицинской комиссии. По результатам заседания было вынесено заключение о годности космонавтов Алексея Овчинина, Ивана Вагнера, Сергея Рыжикова и Алексея Зубрицкого к космическому полету», — следует из сообщения.
Рыжикова включили в дублирующий состав экипажа 72-й длительной экспедиции на МКС. Российские космонавты отправятся в экспедицию вместе с коллегами из NASA с космодрома Байконур, который расположен на территории Казахстана. Запуск корабля планируется 11 сентября.
Вартовчанин уже летал в космос дважды — в 2016 и в 2020 годах. Продолжительность первого полета составила 173 суток, а второго — 358 суток.
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