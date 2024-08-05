05 августа 2024

Космонавт Рыжиков из ХМАО отправится в экспедицию на МКС. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Сергей Рыжиков полетит в космос в третий раз
Сергей Рыжиков полетит в космос в третий раз Фото:

Космонавт-испытатель из Нижневартовска (ХМАО) Сергей Рыжиков отправится в экспедицию на Международную космическую станцию. Югорчанин прошел медкомиссию и стал дублером основного экипажа. Информация об этом размещена на сайте корпорации «Роскосмос».

«В Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина состоялось заседание главной медицинской комиссии. По результатам заседания было вынесено заключение о годности космонавтов Алексея Овчинина, Ивана Вагнера, Сергея Рыжикова и Алексея Зубрицкого к космическому полету», — следует из сообщения.

Рыжикова включили в дублирующий состав экипажа 72-й длительной экспедиции на МКС. Российские космонавты отправятся в экспедицию вместе с коллегами из NASA с космодрома Байконур, который расположен на территории Казахстана. Запуск корабля планируется 11 сентября.

Вартовчанин уже летал в космос дважды — в 2016 и в 2020 годах. Продолжительность первого полета составила 173 суток, а второго — 358 суток.

Космонавта из ХМАО Сергея Рыжикова включила в дублирующий экипаж 72-й длительной экспедиции на МКС
Космонавта из ХМАО Сергея Рыжикова включила в дублирующий экипаж 72-й длительной экспедиции на МКС
Фото:

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Космонавт-испытатель из Нижневартовска (ХМАО) Сергей Рыжиков отправится в экспедицию на Международную космическую станцию. Югорчанин прошел медкомиссию и стал дублером основного экипажа. Информация об этом размещена на сайте корпорации «Роскосмос». «В Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина состоялось заседание главной медицинской комиссии. По результатам заседания было вынесено заключение о годности космонавтов Алексея Овчинина, Ивана Вагнера, Сергея Рыжикова и Алексея Зубрицкого к космическому полету», — следует из сообщения. Рыжикова включили в дублирующий состав экипажа 72-й длительной экспедиции на МКС. Российские космонавты отправятся в экспедицию вместе с коллегами из NASA с космодрома Байконур, который расположен на территории Казахстана. Запуск корабля планируется 11 сентября. Вартовчанин уже летал в космос дважды — в 2016 и в 2020 годах. Продолжительность первого полета составила 173 суток, а второго — 358 суток.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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