21 августа 2024

Сельским специалистам в Челябинской области вдвое увеличат выплату на оплату ЖКХ

© Служба новостей «URA.RU»
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Выплата увеличится до 3470 рублей в месяц
Выплата увеличится до 3470 рублей в месяц Фото:

В Челябинской области сельским специалистам в два раза увеличат компенсацию на оплату жилищно-коммунальных услуг. Об этом 22 августа сообщили в пресс-службе регионального минсоца.

«В Челябинской области для ряда категорий работников и пенсионеров предусмотрена ежемесячная компенсация на оплату жилищно-коммунальных услуг. По поручению губернатора Алексея Текслера, размер выплаты планируется увеличить в два раза, с 1 735 рублей до 3 470 рублей», — прокомментировала изменения министр социальных отношений региона Ирина Буторина.

На компенсацию могут претендовать сотрудники областных государственных медицинских и физкультурно-спортивных организаций, школ и детских садов, учреждений культуры, ветслужбы и соцобслуживания, которые живут и работают в сельской местности. Также компенсацию получают пенсионеров из числа таких работников.

Буторина добавила, что с 1 января 2025 года компенсация будет ежегодно индексироваться. Выплату в регионе получают свыше 11 тысяч сельских специалистов. Работающим гражданам компенсация предоставляется по месту работы, пенсионерам — органами социальной защиты.

Жители региона, вышедшие на пенсию, могут получить выплату при соблюдении трех условий. Это проживание в сельских населенных пунктах и рабочих поселках региона, стаж работы не менее 10 лет в организациях и отсутствие задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг. Законопроект, разработанный минсоцем, будет рассмотрен на заседании заксобрания региона 29 августа.

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В Челябинской области сельским специалистам в два раза увеличат компенсацию на оплату жилищно-коммунальных услуг. Об этом 22 августа сообщили в пресс-службе регионального минсоца. «В Челябинской области для ряда категорий работников и пенсионеров предусмотрена ежемесячная компенсация на оплату жилищно-коммунальных услуг. По поручению губернатора Алексея Текслера, размер выплаты планируется увеличить в два раза, с 1 735 рублей до 3 470 рублей», — прокомментировала изменения министр социальных отношений региона Ирина Буторина. На компенсацию могут претендовать сотрудники областных государственных медицинских и физкультурно-спортивных организаций, школ и детских садов, учреждений культуры, ветслужбы и соцобслуживания, которые живут и работают в сельской местности. Также компенсацию получают пенсионеров из числа таких работников. Буторина добавила, что с 1 января 2025 года компенсация будет ежегодно индексироваться. Выплату в регионе получают свыше 11 тысяч сельских специалистов. Работающим гражданам компенсация предоставляется по месту работы, пенсионерам — органами социальной защиты. Жители региона, вышедшие на пенсию, могут получить выплату при соблюдении трех условий. Это проживание в сельских населенных пунктах и рабочих поселках региона, стаж работы не менее 10 лет в организациях и отсутствие задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг. Законопроект, разработанный минсоцем, будет рассмотрен на заседании заксобрания региона 29 августа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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