«Возвращается в Санкт-Петербург»: сбитая в Екатеринбурге самокатчиками туристка встала на ноги

Туристка, сбитая самокатчиками в Екатеринбурге, поправилась и возвращается домой

22 августа 2024 в 21:00 Размер текста - 17 +

Пенсионерка встала на ноги спустя месяц. Фото: Анна Майорова © URA.RU Пенсионерке из Санкт-Петербурга, которая приехала в Екатеринбург и угодила в аварию с самокатчиками, вылечили ногу. Туристка возвращается домой 23 августа, там она продолжит реабилитацию. Информация об этом появилась в Telegram. «Уральские врачи сделали все возможное и вылечили ногу. Но передвигаться пенсионерка может пока только с ходунками. Завтра [23 августа] возвращается в Санкт-Петербург, где продолжит реабилитацию», — пишет telegram-канал Ural Mash. Авария произошла 15 июля на перекрестке улиц Ленина и Московская, где петербуженку сбили два подростка на самокатах. Пострадавшая получила перелом шейки бедра, а виновные сбежали с места происшествия. Инцидентом заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин, возбуждено уголовное дело. Вопрос о лечении петербурженки взял на контроль глава свердловского минздрава Андрей Карловй, а мэр Алексей Орлов пообещал оказать максимальную помощь туристке. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пенсионерке из Санкт-Петербурга, которая приехала в Екатеринбург и угодила в аварию с самокатчиками, вылечили ногу. Туристка возвращается домой 23 августа, там она продолжит реабилитацию. Информация об этом появилась в Telegram. «Уральские врачи сделали все возможное и вылечили ногу. Но передвигаться пенсионерка может пока только с ходунками. Завтра [23 августа] возвращается в Санкт-Петербург, где продолжит реабилитацию», — пишет telegram-канал Ural Mash. Авария произошла 15 июля на перекрестке улиц Ленина и Московская, где петербуженку сбили два подростка на самокатах. Пострадавшая получила перелом шейки бедра, а виновные сбежали с места происшествия. Инцидентом заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин, возбуждено уголовное дело. Вопрос о лечении петербурженки взял на контроль глава свердловского минздрава Андрей Карловй, а мэр Алексей Орлов пообещал оказать максимальную помощь туристке.