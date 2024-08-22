«Возвращается в Санкт-Петербург»: сбитая в Екатеринбурге самокатчиками туристка встала на ноги

Пенсионерке из Санкт-Петербурга, которая приехала в Екатеринбург и угодила в аварию с самокатчиками, вылечили ногу. Туристка возвращается домой 23 августа, там она продолжит реабилитацию. Информация об этом появилась в Telegram.
«Уральские врачи сделали все возможное и вылечили ногу. Но передвигаться пенсионерка может пока только с ходунками. Завтра [23 августа] возвращается в Санкт-Петербург, где продолжит реабилитацию», — пишет telegram-канал Ural Mash.
Авария произошла 15 июля на перекрестке улиц Ленина и Московская, где петербуженку сбили два подростка на самокатах. Пострадавшая получила перелом шейки бедра, а виновные сбежали с места происшествия. Инцидентом заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин, возбуждено уголовное дело. Вопрос о лечении петербурженки взял на контроль глава свердловского минздрава Андрей Карловй, а мэр Алексей Орлов пообещал оказать максимальную помощь туристке.
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