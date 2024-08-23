Кулеба не хочет видеть Моди в роли посредника между Москвой и Киевом

Кулеба: Киев не добивается от Индии посредничества в переговорах с Россией

23 августа 2024 в 13:03 Размер текста - 17 +

На Украине не хотят видеть Нарендру Моди в качестве посредника для разрешения конфликта Фото: пресс-служба президента РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что его страна не видит в Индии, особенно в премьер-министре Нарендре Моди, посредника в урегулировании конфликта между Киевом и Москвой. Его слова передают американские журналисты. «Украина не ищет посреднической роли Индии в потенциальных переговорах [с Россией]», — приводят слова Кулебы журналисты The New York Times. Тем не менее Кулеба добавил, что визит индийского премьера на Украину является для Киева большим дипломатическим прорывом. Киевские власти считают, что они успешно оказывают давление на страны, которые придерживаются нейтралитета в вопросе украинского конфликта. По словам Кулебы, такие страны «уважают Украину». Накануне Нарендра Моди выразил готовность стать посредником между Россией и Украиной для разрешения конфликта между странами. Затем стало известно, что Моди лично приехал на Украину ради встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. Причем месяцем ранее премьер-министр посещал Москву, за что подвергся критике на Украине. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что его страна не видит в Индии, особенно в премьер-министре Нарендре Моди, посредника в урегулировании конфликта между Киевом и Москвой. Его слова передают американские журналисты. «Украина не ищет посреднической роли Индии в потенциальных переговорах [с Россией]», — приводят слова Кулебы журналисты The New York Times. Тем не менее Кулеба добавил, что визит индийского премьера на Украину является для Киева большим дипломатическим прорывом. Киевские власти считают, что они успешно оказывают давление на страны, которые придерживаются нейтралитета в вопросе украинского конфликта. По словам Кулебы, такие страны «уважают Украину». Накануне Нарендра Моди выразил готовность стать посредником между Россией и Украиной для разрешения конфликта между странами. Затем стало известно, что Моди лично приехал на Украину ради встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. Причем месяцем ранее премьер-министр посещал Москву, за что подвергся критике на Украине.