Премьер Индии предложил свою помощь для урегулирования конфликта на Украине

22 августа 2024 в 16:20 Размер текста - 17 +

Нарендра Моди посетил Варшаву 21 августа в рамках официального визиа Фото: пресс-служба президента РФ Премьер Индии Нарендра Моди выразил готовность помочь в урегулировании конфликта на Украине во время своего визита в Варшаву 21 августа. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск. «Господин премьер [Индии Нарендра Моди] подтвердил возможность своего личного содействия мирному, справедливому и быстрому окончанию [военного конфликта на Украине]», — сообщил Туск в рамках пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал TVP Info . Премьер Польши заявил об этом после переговоров с Моди в Варшаве. Ранее Bloomberg написал об отсутствии планов у Индии становиться посредником в урегулировании конфликта между Россией и Украиной из-за своей зависимости от российских энергоресурсов и оружия. По данным издания, Моди не намерен участвовать в дипломатическом процессе, но готов передавать информацию между лидерами государств. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Премьер Индии Нарендра Моди выразил готовность помочь в урегулировании конфликта на Украине во время своего визита в Варшаву 21 августа. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск. «Господин премьер [Индии Нарендра Моди] подтвердил возможность своего личного содействия мирному, справедливому и быстрому окончанию [военного конфликта на Украине]», — сообщил Туск в рамках пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал TVP Info. Премьер Польши заявил об этом после переговоров с Моди в Варшаве. Ранее Bloomberg написал об отсутствии планов у Индии становиться посредником в урегулировании конфликта между Россией и Украиной из-за своей зависимости от российских энергоресурсов и оружия. По данным издания, Моди не намерен участвовать в дипломатическом процессе, но готов передавать информацию между лидерами государств.