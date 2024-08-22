Премьер Индии предложил свою помощь для урегулирования конфликта на Украине

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Моди Нарендра. Stock, моди нарендра, stock
Нарендра Моди посетил Варшаву 21 августа в рамках официального визиа Фото:

Премьер Индии Нарендра Моди выразил готовность помочь в урегулировании конфликта на Украине во время своего визита в Варшаву 21 августа. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск.

«Господин премьер [Индии Нарендра Моди] подтвердил возможность своего личного содействия мирному, справедливому и быстрому окончанию [военного конфликта на Украине]», — сообщил Туск в рамках пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал TVP Info. Премьер Польши заявил об этом после переговоров с Моди в Варшаве.

Ранее Bloomberg написал об отсутствии планов у Индии становиться посредником в урегулировании конфликта между Россией и Украиной из-за своей зависимости от российских энергоресурсов и оружия. По данным издания, Моди не намерен участвовать в дипломатическом процессе, но готов передавать информацию между лидерами государств.

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Премьер Индии Нарендра Моди выразил готовность помочь в урегулировании конфликта на Украине во время своего визита в Варшаву 21 августа. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск. «Господин премьер [Индии Нарендра Моди] подтвердил возможность своего личного содействия мирному, справедливому и быстрому окончанию [военного конфликта на Украине]», — сообщил Туск в рамках пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал TVP Info. Премьер Польши заявил об этом после переговоров с Моди в Варшаве. Ранее Bloomberg написал об отсутствии планов у Индии становиться посредником в урегулировании конфликта между Россией и Украиной из-за своей зависимости от российских энергоресурсов и оружия. По данным издания, Моди не намерен участвовать в дипломатическом процессе, но готов передавать информацию между лидерами государств.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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