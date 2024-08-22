Премьер Индии предложил свою помощь для урегулирования конфликта на Украине

Нарендра Моди посетил Варшаву 21 августа в рамках официального визиаФото: пресс-служба президента РФ
Премьер Индии Нарендра Моди выразил готовность помочь в урегулировании конфликта на Украине во время своего визита в Варшаву 21 августа. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск.
«Господин премьер [Индии Нарендра Моди] подтвердил возможность своего личного содействия мирному, справедливому и быстрому окончанию [военного конфликта на Украине]», — сообщил Туск в рамках пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал TVP Info. Премьер Польши заявил об этом после переговоров с Моди в Варшаве.
Ранее Bloomberg написал об отсутствии планов у Индии становиться посредником в урегулировании конфликта между Россией и Украиной из-за своей зависимости от российских энергоресурсов и оружия. По данным издания, Моди не намерен участвовать в дипломатическом процессе, но готов передавать информацию между лидерами государств.
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Премьер Индии Нарендра Моди выразил готовность помочь в урегулировании конфликта на Украине во время своего визита в Варшаву 21 августа. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск. «Господин премьер [Индии Нарендра Моди] подтвердил возможность своего личного содействия мирному, справедливому и быстрому окончанию [военного конфликта на Украине]», — сообщил Туск в рамках пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал TVP Info. Премьер Польши заявил об этом после переговоров с Моди в Варшаве. Ранее Bloomberg написал об отсутствии планов у Индии становиться посредником в урегулировании конфликта между Россией и Украиной из-за своей зависимости от российских энергоресурсов и оружия. По данным издания, Моди не намерен участвовать в дипломатическом процессе, но готов передавать информацию между лидерами государств.