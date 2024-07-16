В МИД Индии вызвали украинского посла после слов Зеленского о Моди

16 июля 2024 в 11:30 Размер текста - 17 +

Власти Индии недовольны высказываниям Зеленского о Нарендра Моди из-за его поездки в РФ, пишет агентство Фото: Владимир Жабриков © URA.RU МИД Индии недовольно комментариями президента Украины Владимира Зеленского в адрес премьер-министра страны Нарендры Моди, поэтому вызвало украинского посла. Об этом сообщает The Economic Times. «Министерство иностранных дел вызвало украинского посла в понедельник и подняло этот вопрос», — передает агентство . Там отметили, что подобное свидетельствует о том, что в Нью-Дели недовольны высказываниями Зеленского о Моди. Также в связи с этим в Индии было отложено заседание совместной рабочей группы с Украиной по культуре. Ранее украинский глава раскритиковал Моди из-за его поездки в Россию для встречи с президентом страны Владимиром Путиным. По словам Зеленского, встреча двух лидеров стала для него большим разочарованием. Он также назвал ее «сокрушительным ударом по мирным усилиям» в конфликте на Украине. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

МИД Индии недовольно комментариями президента Украины Владимира Зеленского в адрес премьер-министра страны Нарендры Моди, поэтому вызвало украинского посла. Об этом сообщает The Economic Times. «Министерство иностранных дел вызвало украинского посла в понедельник и подняло этот вопрос», — передает агентство. Там отметили, что подобное свидетельствует о том, что в Нью-Дели недовольны высказываниями Зеленского о Моди. Также в связи с этим в Индии было отложено заседание совместной рабочей группы с Украиной по культуре. Ранее украинский глава раскритиковал Моди из-за его поездки в Россию для встречи с президентом страны Владимиром Путиным. По словам Зеленского, встреча двух лидеров стала для него большим разочарованием. Он также назвал ее «сокрушительным ударом по мирным усилиям» в конфликте на Украине.