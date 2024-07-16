В МИД Индии вызвали украинского посла после слов Зеленского о Моди

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Ковалевские чтения - 2020. Екатеринбург, индия, флаг индии
Власти Индии недовольны высказываниям Зеленского о Нарендра Моди из-за его поездки в РФ, пишет агентство Фото:

МИД Индии недовольно комментариями президента Украины Владимира Зеленского в адрес премьер-министра страны Нарендры Моди, поэтому вызвало украинского посла. Об этом сообщает The Economic Times.

«Министерство иностранных дел вызвало украинского посла в понедельник и подняло этот вопрос», — передает агентство. Там отметили, что подобное свидетельствует о том, что в Нью-Дели недовольны высказываниями Зеленского о Моди. Также в связи с этим в Индии было отложено заседание совместной рабочей группы с Украиной по культуре.

Ранее украинский глава раскритиковал Моди из-за его поездки в Россию для встречи с президентом страны Владимиром Путиным. По словам Зеленского, встреча двух лидеров стала для него большим разочарованием. Он также назвал ее «сокрушительным ударом по мирным усилиям» в конфликте на Украине.

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МИД Индии недовольно комментариями президента Украины Владимира Зеленского в адрес премьер-министра страны Нарендры Моди, поэтому вызвало украинского посла. Об этом сообщает The Economic Times. «Министерство иностранных дел вызвало украинского посла в понедельник и подняло этот вопрос», — передает агентство. Там отметили, что подобное свидетельствует о том, что в Нью-Дели недовольны высказываниями Зеленского о Моди. Также в связи с этим в Индии было отложено заседание совместной рабочей группы с Украиной по культуре. Ранее украинский глава раскритиковал Моди из-за его поездки в Россию для встречи с президентом страны Владимиром Путиным. По словам Зеленского, встреча двух лидеров стала для него большим разочарованием. Он также назвал ее «сокрушительным ударом по мирным усилиям» в конфликте на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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