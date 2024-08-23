Губернатор Волгоградской области отреагировал на бунт заключенных в ИК-19

Пострадавшие сотрудники госпитализированы, силы санитарной авиации и медики направлены для оказания помощи, а в регионе создан оперативный штаб для координации работы по освобождению заложников. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров прокомментировал бунт в ИК-19.
«Сегодня в ИК-19 г. Суровикино Волгоградской области произошло нападение на сотрудников и захват заложников», — написали в официальном telegram-канале администрации Волгоградской области. Он подчеркнул, что угрозы гражданскому населению нет.
В исправительной колонии №19 в Суровикино Волгоградской области произошел бунт, в ходе которого заключенные захватили четверых сотрудников ФСИН и предъявили требования о вертолете, двух миллионах долларов и беспрепятственном выезде за границу. В результате инцидента погибло от двух до трех человек. URA.RU ведет онлайн-трансляцию событий.
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Пострадавшие сотрудники госпитализированы, силы санитарной авиации и медики направлены для оказания помощи, а в регионе создан оперативный штаб для координации работы по освобождению заложников. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров прокомментировал бунт в ИК-19. «Сегодня в ИК-19 г. Суровикино Волгоградской области произошло нападение на сотрудников и захват заложников», — написали в официальном telegram-канале администрации Волгоградской области. Он подчеркнул, что угрозы гражданскому населению нет. В исправительной колонии №19 в Суровикино Волгоградской области произошел бунт, в ходе которого заключенные захватили четверых сотрудников ФСИН и предъявили требования о вертолете, двух миллионах долларов и беспрепятственном выезде за границу. В результате инцидента погибло от двух до трех человек. URA.RU ведет онлайн-трансляцию событий.