Губернатор Волгоградской области отреагировал на бунт заключенных в ИК-19

Губернатор Бочаров: создан штаб для координации освобождения заложников

23 августа 2024 в 17:20 Размер текста - 17 +

Правоохранительными и силовыми органами проводятся оперативные мероприятия, написал Андрей Бочаров (архивное фото) Фото: Андрей Ермолаев © URA.RU новость из сюжета Заключенные захватили колонию №19 в Волгоградской области Пострадавшие сотрудники госпитализированы, силы санитарной авиации и медики направлены для оказания помощи, а в регионе создан оперативный штаб для координации работы по освобождению заложников. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров прокомментировал бунт в ИК-19. «Сегодня в ИК-19 г. Суровикино Волгоградской области произошло нападение на сотрудников и захват заложников», — написали в официальном telegram-канале администрации Волгоградской области. Он подчеркнул, что угрозы гражданскому населению нет. В исправительной колонии №19 в Суровикино Волгоградской области произошел бунт, в ходе которого заключенные захватили четверых сотрудников ФСИН и предъявили требования о вертолете, двух миллионах долларов и беспрепятственном выезде за границу. В результате инцидента погибло от двух до трех человек. URA.RU ведет онлайн-трансляцию событий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пострадавшие сотрудники госпитализированы, силы санитарной авиации и медики направлены для оказания помощи, а в регионе создан оперативный штаб для координации работы по освобождению заложников. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров прокомментировал бунт в ИК-19. «Сегодня в ИК-19 г. Суровикино Волгоградской области произошло нападение на сотрудников и захват заложников», — написали в официальном telegram-канале администрации Волгоградской области. Он подчеркнул, что угрозы гражданскому населению нет. В исправительной колонии №19 в Суровикино Волгоградской области произошел бунт, в ходе которого заключенные захватили четверых сотрудников ФСИН и предъявили требования о вертолете, двух миллионах долларов и беспрепятственном выезде за границу. В результате инцидента погибло от двух до трех человек. URA.RU ведет онлайн-трансляцию событий.