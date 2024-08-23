ММК повторно попал в санкционный список США

23 августа 2024 в 20:16 Размер текста - 17 +

ММК попал в список за лидерство в производстве стали Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Магнитогорский меткомбинат (ММК, Челябинская область) повторно включен в санкционный список США. Об этом 23 августа сообщили на официальном сайте Минфина США. «Российское ПАО Магнитогорский Металлургический Комбинат (ММК) было включено в санкционный список за работу или деятельность в секторе металлургических и горнодобывающих предприятий РФ. ММК является крупнейшей компанией по производству стали в России и ведущим производителем стали в мире. OFAC ранее включило ММК в санкционный список за деятельность в секторе финансовых услуг РФ», — указано на официальном сайте ведомства. Санкции против России были введены странами ЕС и США после начала спецоперации РФ на Украине. Экономические ограничения против предприятия и председателя совета директоров Виктора Рашникова были введены в августе 2022 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Магнитогорский меткомбинат (ММК, Челябинская область) повторно включен в санкционный список США. Об этом 23 августа сообщили на официальном сайте Минфина США. «Российское ПАО Магнитогорский Металлургический Комбинат (ММК) было включено в санкционный список за работу или деятельность в секторе металлургических и горнодобывающих предприятий РФ. ММК является крупнейшей компанией по производству стали в России и ведущим производителем стали в мире. OFAC ранее включило ММК в санкционный список за деятельность в секторе финансовых услуг РФ», — указано на официальном сайте ведомства. Санкции против России были введены странами ЕС и США после начала спецоперации РФ на Украине. Экономические ограничения против предприятия и председателя совета директоров Виктора Рашникова были введены в августе 2022 года.