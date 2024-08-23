ММК повторно попал в санкционный список США

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Индустриальный парк ММК. Магнитогорск, логотип, ммк, цветочная урна
ММК попал в список за лидерство в производстве стали Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Магнитогорский меткомбинат (ММК, Челябинская область) повторно включен в санкционный список США. Об этом 23 августа сообщили на официальном сайте Минфина США.

«Российское ПАО Магнитогорский Металлургический Комбинат (ММК) было включено в санкционный список за работу или деятельность в секторе металлургических и горнодобывающих предприятий РФ. ММК является крупнейшей компанией по производству стали в России и ведущим производителем стали в мире. OFAC ранее включило ММК в санкционный список за деятельность в секторе финансовых услуг РФ», — указано на официальном сайте ведомства.

Санкции против России были введены странами ЕС и США после начала спецоперации РФ на Украине. Экономические ограничения против предприятия и председателя совета директоров Виктора Рашникова были введены в августе 2022 года.

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Магнитогорский меткомбинат (ММК, Челябинская область) повторно включен в санкционный список США. Об этом 23 августа сообщили на официальном сайте Минфина США. «Российское ПАО Магнитогорский Металлургический Комбинат (ММК) было включено в санкционный список за работу или деятельность в секторе металлургических и горнодобывающих предприятий РФ. ММК является крупнейшей компанией по производству стали в России и ведущим производителем стали в мире. OFAC ранее включило ММК в санкционный список за деятельность в секторе финансовых услуг РФ», — указано на официальном сайте ведомства. Санкции против России были введены странами ЕС и США после начала спецоперации РФ на Украине. Экономические ограничения против предприятия и председателя совета директоров Виктора Рашникова были введены в августе 2022 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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