Пермские спортсмены прибыли на Паралимпийские игры в Париж

Спортсмены из Пермского края уже находятся во Франции и готовы принять участие в Паралимпийских играх. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Прикамье в составе сборной России на Паралимпийских играх в Париже будут представлять Евгений Торсунов и Федор Рудаков. Соревнования пройдут с 28 августа по 8 сентября», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте краевых властей. Вместе с паралимпийцами в Париж приехали их тренеры — Татьяна Лодочникова и Елена Попова.
Путевки на главные летние старты четырехлетия спортсмены выиграли на Чемпионате мира в Японии. Федор Рудаков в спорте слепых завоевал бронзовую медаль в беге на 1500 м среди мужчин. Евгений Торсунов стал чемпионом мира по легкой атлетике среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, отметили в пресс-службе.
Ранее пермские паралимпийцы раскрыли секреты подготовки к сложным соревнованиям. Они отметили, что важно соблюдать график, а также режим тренировок и настраиваться на победу.
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