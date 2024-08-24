Пермские спортсмены прибыли на Паралимпийские игры в Париж

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Виды Парижа. Париж, эйфелева башня, париж, сена, франция
Пермские паралимпийцы прибыли в столицу Франции Фото:

Спортсмены из Пермского края уже находятся во Франции и готовы принять участие в Паралимпийских играх. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Прикамье в составе сборной России на Паралимпийских играх в Париже будут представлять Евгений Торсунов и Федор Рудаков. Соревнования пройдут с 28 августа по 8 сентября», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте краевых властей. Вместе с паралимпийцами в Париж приехали их тренеры — Татьяна Лодочникова и Елена Попова.

Путевки на главные летние старты четырехлетия спортсмены выиграли на Чемпионате мира в Японии. Федор Рудаков в спорте слепых завоевал бронзовую медаль в беге на 1500 м среди мужчин. Евгений Торсунов стал чемпионом мира по легкой атлетике среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, отметили в пресс-службе.

Ранее пермские паралимпийцы раскрыли секреты подготовки к сложным соревнованиям. Они отметили, что важно соблюдать график, а также режим тренировок и настраиваться на победу.

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Спортсмены из Пермского края уже находятся во Франции и готовы принять участие в Паралимпийских играх. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «Прикамье в составе сборной России на Паралимпийских играх в Париже будут представлять Евгений Торсунов и Федор Рудаков. Соревнования пройдут с 28 августа по 8 сентября», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте краевых властей. Вместе с паралимпийцами в Париж приехали их тренеры — Татьяна Лодочникова и Елена Попова. Путевки на главные летние старты четырехлетия спортсмены выиграли на Чемпионате мира в Японии. Федор Рудаков в спорте слепых завоевал бронзовую медаль в беге на 1500 м среди мужчин. Евгений Торсунов стал чемпионом мира по легкой атлетике среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, отметили в пресс-службе. Ранее пермские паралимпийцы раскрыли секреты подготовки к сложным соревнованиям. Они отметили, что важно соблюдать график, а также режим тренировок и настраиваться на победу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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