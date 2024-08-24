Пермские спортсмены прибыли на Паралимпийские игры в Париж

24 августа 2024 в 11:08 Размер текста - 17 +

Пермские паралимпийцы прибыли в столицу Франции Фото: Владимир Андреев © URA.RU Спортсмены из Пермского края уже находятся во Франции и готовы принять участие в Паралимпийских играх. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «Прикамье в составе сборной России на Паралимпийских играх в Париже будут представлять Евгений Торсунов и Федор Рудаков. Соревнования пройдут с 28 августа по 8 сентября», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте краевых властей. Вместе с паралимпийцами в Париж приехали их тренеры — Татьяна Лодочникова и Елена Попова. Путевки на главные летние старты четырехлетия спортсмены выиграли на Чемпионате мира в Японии. Федор Рудаков в спорте слепых завоевал бронзовую медаль в беге на 1500 м среди мужчин. Евгений Торсунов стал чемпионом мира по легкой атлетике среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, отметили в пресс-службе. Ранее пермские паралимпийцы раскрыли секреты подготовки к сложным соревнованиям. Они отметили, что важно соблюдать график, а также режим тренировок и настраиваться на победу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Спортсмены из Пермского края уже находятся во Франции и готовы принять участие в Паралимпийских играх. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «Прикамье в составе сборной России на Паралимпийских играх в Париже будут представлять Евгений Торсунов и Федор Рудаков. Соревнования пройдут с 28 августа по 8 сентября», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте краевых властей. Вместе с паралимпийцами в Париж приехали их тренеры — Татьяна Лодочникова и Елена Попова. Путевки на главные летние старты четырехлетия спортсмены выиграли на Чемпионате мира в Японии. Федор Рудаков в спорте слепых завоевал бронзовую медаль в беге на 1500 м среди мужчин. Евгений Торсунов стал чемпионом мира по легкой атлетике среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, отметили в пресс-службе. Ранее пермские паралимпийцы раскрыли секреты подготовки к сложным соревнованиям. Они отметили, что важно соблюдать график, а также режим тренировок и настраиваться на победу.