24 августа 2024

TF-1: основатель Telegram Павел Дуров признан персоной нон-грата во Франции

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Открытая лицензия от 25.08.2015. Павел Дуров, дуров павел
Основателя Telegram задержали за отказ сотрудничать с властями Франции Фото:
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Основателю Telegram Павлу Дурову грозит 20 лет тюрьмы во Франции

Предприниматель родом из России и основатель мессенджера Telegram Павел Дуров был объявлен персоной нон-грата во Франции. Несмотря на это, бизнесмен вернулся в страну, где имеет гражданство, сообщает местное ТВ.

«Зная, что во Франции он является персоной нон грата, Павел Дуров ездил в Эмираты, страны бывшего СССР, Южную Америку… Он очень мало путешествовал по Европе и избегал стран, где Telegram находился под наблюдением», — сообщил французский телеканал TF1.

О том, что Дуров получил французское гражданство стало известно в 2021 году. Соответствующий указ тогда появился в официальном журнале Французской Республики. В ночь с 24 на 25 августа Дуров был задержан в аэропорту Франции. Ему может грозить до 20 лет тюрьмы, сообщают местные СМИ.

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Предприниматель родом из России и основатель мессенджера Telegram Павел Дуров был объявлен персоной нон-грата во Франции. Несмотря на это, бизнесмен вернулся в страну, где имеет гражданство, сообщает местное ТВ. «Зная, что во Франции он является персоной нон грата, Павел Дуров ездил в Эмираты, страны бывшего СССР, Южную Америку… Он очень мало путешествовал по Европе и избегал стран, где Telegram находился под наблюдением», — сообщил французский телеканал TF1. О том, что Дуров получил французское гражданство стало известно в 2021 году. Соответствующий указ тогда появился в официальном журнале Французской Республики. В ночь с 24 на 25 августа Дуров был задержан в аэропорту Франции. Ему может грозить до 20 лет тюрьмы, сообщают местные СМИ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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