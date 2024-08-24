TF-1: основатель Telegram Павел Дуров признан персоной нон-грата во Франции

25 августа 2024 в 02:40 Размер текста - 17 +

Основателя Telegram задержали за отказ сотрудничать с властями Франции Фото: TechCrunch /Flickr новость из сюжета Основателю Telegram Павлу Дурову грозит 20 лет тюрьмы во Франции Предприниматель родом из России и основатель мессенджера Telegram Павел Дуров был объявлен персоной нон-грата во Франции. Несмотря на это, бизнесмен вернулся в страну, где имеет гражданство, сообщает местное ТВ. «Зная, что во Франции он является персоной нон грата, Павел Дуров ездил в Эмираты, страны бывшего СССР, Южную Америку… Он очень мало путешествовал по Европе и избегал стран, где Telegram находился под наблюдением», — сообщил французский телеканал TF1. О том, что Дуров получил французское гражданство стало известно в 2021 году. Соответствующий указ тогда появился в официальном журнале Французской Республики. В ночь с 24 на 25 августа Дуров был задержан в аэропорту Франции. Ему может грозить до 20 лет тюрьмы, сообщают местные СМИ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Предприниматель родом из России и основатель мессенджера Telegram Павел Дуров был объявлен персоной нон-грата во Франции. Несмотря на это, бизнесмен вернулся в страну, где имеет гражданство, сообщает местное ТВ. «Зная, что во Франции он является персоной нон грата, Павел Дуров ездил в Эмираты, страны бывшего СССР, Южную Америку… Он очень мало путешествовал по Европе и избегал стран, где Telegram находился под наблюдением», — сообщил французский телеканал TF1. О том, что Дуров получил французское гражданство стало известно в 2021 году. Соответствующий указ тогда появился в официальном журнале Французской Республики. В ночь с 24 на 25 августа Дуров был задержан в аэропорту Франции. Ему может грозить до 20 лет тюрьмы, сообщают местные СМИ.