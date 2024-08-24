TF-1: основатель Telegram Павел Дуров признан персоной нон-грата во Франции

Предприниматель родом из России и основатель мессенджера Telegram Павел Дуров был объявлен персоной нон-грата во Франции. Несмотря на это, бизнесмен вернулся в страну, где имеет гражданство, сообщает местное ТВ.
«Зная, что во Франции он является персоной нон грата, Павел Дуров ездил в Эмираты, страны бывшего СССР, Южную Америку… Он очень мало путешествовал по Европе и избегал стран, где Telegram находился под наблюдением», —
О том, что Дуров получил французское гражданство стало известно в 2021 году. Соответствующий указ тогда появился в официальном журнале Французской Республики. В ночь с 24 на 25 августа Дуров был задержан в аэропорту Франции. Ему может грозить до 20 лет тюрьмы, сообщают местные СМИ.
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