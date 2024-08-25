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Жителям сгоревшего дома в ХМАО выплатят материальную помощь

© Служба новостей «URA.RU»
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Жильцам сгоревшего дома в Солнечного выплатят материальную помощь
Жильцам сгоревшего дома в Солнечного выплатят материальную помощь Фото:

Жителям сгоревшего дома в поселке Солнечный выплатят материальную помощь. Кроме выплат администрации поселения, югорчанам частично компенсирует аренду жилья на год. Об этом сообщила администрация Сургутского района в своем telegram-канале.

«В Сургутском районе выплачивается материальная помощь в 10 тысяч на семью — из бюджета администрации поселения, 25 тысяч — из бюджета муниципалитета. Район частично компенсирует аренду жилья на один год (15 тысяч ежемесячно), льготным категориям — на 3 года. Также предусмотрены выплаты от „Агентства социального благополучия населения Югры“», — говорится в сообщении.

В местном спортивном комплексе для жильцов сгоревшего дома развернули пункт временного размещения. Администрация Солнечного организует с ними встречу по вопросу расселения.

Ранее URA.RU сообщало о самом происшествии. В Солнечном загорелись жилой дом и здание почты. По данным очевидцев, недалеко от строений расположена газовая котельная.

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Жителям сгоревшего дома в поселке Солнечный выплатят материальную помощь. Кроме выплат администрации поселения, югорчанам частично компенсирует аренду жилья на год. Об этом сообщила администрация Сургутского района в своем telegram-канале. «В Сургутском районе выплачивается материальная помощь в 10 тысяч на семью — из бюджета администрации поселения, 25 тысяч — из бюджета муниципалитета. Район частично компенсирует аренду жилья на один год (15 тысяч ежемесячно), льготным категориям — на 3 года. Также предусмотрены выплаты от „Агентства социального благополучия населения Югры“», — говорится в сообщении. В местном спортивном комплексе для жильцов сгоревшего дома развернули пункт временного размещения. Администрация Солнечного организует с ними встречу по вопросу расселения. Ранее URA.RU сообщало о самом происшествии. В Солнечном загорелись жилой дом и здание почты. По данным очевидцев, недалеко от строений расположена газовая котельная.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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