12 сентября 2024

В ХМАО нашелся пропавший неделю назад вахтовик из Башкирии

© Служба новостей «URA.RU»
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Пропавший в ХМАО вахтовик нашелся и вышел на связь с супругой
Пропавший в ХМАО вахтовик нашелся и вышел на связь с супругой Фото:

Пропавший в Сургуте 4 сентября вахтовик из Башкирии Ринат Баишев нашелся и вышел на связь с супругой. Об этом URA.RU сообщил руководитель отряда добровольческого поисково-спасательного отряда Сургута Александр.

«Он нашелся, вышел на связь с супругой. Она сказала, что все в порядке», — рассказал Александр. Где именно находился мужчина более недели — поисковикам неизвестно.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО при загадочных обстоятельствах пропал вахтовик из Башкирии. Он вышел из общежития, отправился на работу и исчез. Мужчину искали волонтеры и полиция, периодически он выходил на связь с супругой и писал странные SMS о том, что идет пешком до Сургута.

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Пропавший в Сургуте 4 сентября вахтовик из Башкирии Ринат Баишев нашелся и вышел на связь с супругой. Об этом URA.RU сообщил руководитель отряда добровольческого поисково-спасательного отряда Сургута Александр. «Он нашелся, вышел на связь с супругой. Она сказала, что все в порядке», — рассказал Александр. Где именно находился мужчина более недели — поисковикам неизвестно. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО при загадочных обстоятельствах пропал вахтовик из Башкирии. Он вышел из общежития, отправился на работу и исчез. Мужчину искали волонтеры и полиция, периодически он выходил на связь с супругой и писал странные SMS о том, что идет пешком до Сургута.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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