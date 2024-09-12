В ХМАО нашелся пропавший неделю назад вахтовик из Башкирии

Пропавший в Сургуте 4 сентября вахтовик из Башкирии Ринат Баишев нашелся и вышел на связь с супругой. Об этом URA.RU сообщил руководитель отряда добровольческого поисково-спасательного отряда Сургута Александр.
«Он нашелся, вышел на связь с супругой. Она сказала, что все в порядке», — рассказал Александр. Где именно находился мужчина более недели — поисковикам неизвестно.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО при загадочных обстоятельствах пропал вахтовик из Башкирии. Он вышел из общежития, отправился на работу и исчез. Мужчину искали волонтеры и полиция, периодически он выходил на связь с супругой и писал странные SMS о том, что идет пешком до Сургута.
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