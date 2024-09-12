12 сентября 2024

Прокуратура заинтересовалась вспышкой пневмонии в вузе ХМАО

Прокуратура проверит Югорский госуниверситет из-за вспышки пневмонии
© Служба новостей «URA.RU»
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В вузе ввели масочный режим
В вузе ввели масочный режим Фото:

Прокуратура устроила проверку из-за вспышки пневмонии в Югорском госуниверситете. Об этом сообщила пресс-служба окружного надзорного ведомства.

«В ходе проверки будет дана оценка исполнения должностными лицами образовательного учреждения санитарно-эпидемиологического законодательства», — говорится на сайте окружного ведомства. Прокуратура также проверит, насколько безопасно в вузе могут находится студенты и сотрудники.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Югорском госуниверситете ввели масочный режим из-за роста заболеваемости пневмонией среди учащихся. У студентов и сотрудников на входе проверяют температуру, а в общежитиях проведут дезинфекцию.

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Прокуратура устроила проверку из-за вспышки пневмонии в Югорском госуниверситете. Об этом сообщила пресс-служба окружного надзорного ведомства. «В ходе проверки будет дана оценка исполнения должностными лицами образовательного учреждения санитарно-эпидемиологического законодательства», — говорится на сайте окружного ведомства. Прокуратура также проверит, насколько безопасно в вузе могут находится студенты и сотрудники. Ранее URA.RU рассказывало, что в Югорском госуниверситете ввели масочный режим из-за роста заболеваемости пневмонией среди учащихся. У студентов и сотрудников на входе проверяют температуру, а в общежитиях проведут дезинфекцию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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