Прокуратура заинтересовалась вспышкой пневмонии в вузе ХМАО

Прокуратура устроила проверку из-за вспышки пневмонии в Югорском госуниверситете. Об этом сообщила пресс-служба окружного надзорного ведомства.
«В ходе проверки будет дана оценка исполнения должностными лицами образовательного учреждения санитарно-эпидемиологического законодательства», — говорится на сайте окружного ведомства. Прокуратура также проверит, насколько безопасно в вузе могут находится студенты и сотрудники.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Югорском госуниверситете ввели масочный режим из-за роста заболеваемости пневмонией среди учащихся. У студентов и сотрудников на входе проверяют температуру, а в общежитиях проведут дезинфекцию.
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