СИБУР отказывается от импортного оборудования на заводах в ХМАО

Компания СИБУР переходит на отечественное оборудование: заменяет иностранные турбины и комплектующие и автоматизированные системы управления на заводах в ХМАО. Переход происходит поэтапно, сообщил URA.RU генеральный директор «СибурТюменьГаза» Александр Олифиренко.
«На наших заводах есть импортные турбины. Для их обслуживания составлена дорожная карта по реинжинирингу: замена на отечественные модели или замена комплектующих на российские аналоги. Более сложно заместить АСУ ТП (автоматизированные системы управления технологическим процессом), поскольку они управляют всеми процессами на заводе и требуют более тщательной подготовки, длительного времени переустановки», — подчеркнул Олифиренко.
Сейчас СИБУР реализует пилотный проект импортозамещения АСУ ТП на одной из своих производственных площадок. Исходя из результатов тестирования отечественной системы управления, руководство компании примет решение о внедрении проекта на других заводах.
Ранее URA.RU писало, что СИБУР модернизирует заводы в ХМАО и ЯНАО. В производство внедряют проекты по повышению процента извлечения полезных компонентов из газа, энергоэффективности и экологичности оборудования.
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