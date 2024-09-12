12 сентября 2024

СИБУР отказывается от импортного оборудования на заводах в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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СИБУР отказывается от импортного оборудования на заводах в ХМАО
СИБУР отказывается от импортного оборудования на заводах в ХМАО Фото:

Компания СИБУР переходит на отечественное оборудование: заменяет иностранные турбины и комплектующие и автоматизированные системы управления на заводах в ХМАО. Переход происходит поэтапно, сообщил URA.RU генеральный директор «СибурТюменьГаза» Александр Олифиренко.

«На наших заводах есть импортные турбины. Для их обслуживания составлена дорожная карта по реинжинирингу: замена на отечественные модели или замена комплектующих на российские аналоги. Более сложно заместить АСУ ТП (автоматизированные системы управления технологическим процессом), поскольку они управляют всеми процессами на заводе и требуют более тщательной подготовки, длительного времени переустановки», — подчеркнул Олифиренко.

Сейчас СИБУР реализует пилотный проект импортозамещения АСУ ТП на одной из своих производственных площадок. Исходя из результатов тестирования отечественной системы управления, руководство компании примет решение о внедрении проекта на других заводах.

Ранее URA.RU писало, что СИБУР модернизирует заводы в ХМАО и ЯНАО. В производство внедряют проекты по повышению процента извлечения полезных компонентов из газа, энергоэффективности и экологичности оборудования.

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Компания СИБУР переходит на отечественное оборудование: заменяет иностранные турбины и комплектующие и автоматизированные системы управления на заводах в ХМАО. Переход происходит поэтапно, сообщил URA.RU генеральный директор «СибурТюменьГаза» Александр Олифиренко. «На наших заводах есть импортные турбины. Для их обслуживания составлена дорожная карта по реинжинирингу: замена на отечественные модели или замена комплектующих на российские аналоги. Более сложно заместить АСУ ТП (автоматизированные системы управления технологическим процессом), поскольку они управляют всеми процессами на заводе и требуют более тщательной подготовки, длительного времени переустановки», — подчеркнул Олифиренко. Сейчас СИБУР реализует пилотный проект импортозамещения АСУ ТП на одной из своих производственных площадок. Исходя из результатов тестирования отечественной системы управления, руководство компании примет решение о внедрении проекта на других заводах. Ранее URA.RU писало, что СИБУР модернизирует заводы в ХМАО и ЯНАО. В производство внедряют проекты по повышению процента извлечения полезных компонентов из газа, энергоэффективности и экологичности оборудования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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