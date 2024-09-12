12 сентября 2024

У жителя ХМАО суд отобрал мотоцикл за пьяную езду

© Служба новостей «URA.RU»
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У мужчины забрали мотоцикл и водительские права
У мужчины забрали мотоцикл и водительские права Фото:

Суд отобрал у жителя Нягани мотоцикл, за руль которого он сел в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину поймали на пьяной езде уже во второй раз.

«Судом установлено, что подсудимый, ранее подвергнутый административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, вновь сел за руль своего мотоцикла в нетрезвом состоянии. Однако спустя непродолжительное время он был задержан сотрудниками ГИБДД», — говорится на сайте окружной прокуратуры.

Осужденному назначили также 400 часов обязательных работ и лишили права управлять транспортными средствами на два с половиной года. Приговор суда еще не вступил в законную силу.

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Суд отобрал у жителя Нягани мотоцикл, за руль которого он сел в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину поймали на пьяной езде уже во второй раз. «Судом установлено, что подсудимый, ранее подвергнутый административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, вновь сел за руль своего мотоцикла в нетрезвом состоянии. Однако спустя непродолжительное время он был задержан сотрудниками ГИБДД», — говорится на сайте окружной прокуратуры. Осужденному назначили также 400 часов обязательных работ и лишили права управлять транспортными средствами на два с половиной года. Приговор суда еще не вступил в законную силу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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