У жителя ХМАО суд отобрал мотоцикл за пьяную езду

Суд отобрал у жителя Нягани мотоцикл, за руль которого он сел в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину поймали на пьяной езде уже во второй раз.
«Судом установлено, что подсудимый, ранее подвергнутый административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, вновь сел за руль своего мотоцикла в нетрезвом состоянии. Однако спустя непродолжительное время он был задержан сотрудниками ГИБДД», — говорится на сайте окружной прокуратуры.
Осужденному назначили также 400 часов обязательных работ и лишили права управлять транспортными средствами на два с половиной года. Приговор суда еще не вступил в законную силу.
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