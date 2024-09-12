12 сентября 2024

Прокуратура ХМАО взялась за инцидент с фургоном, переполненным мигрантами из Киргизии

Перевозчика, который незаконно вез мигрантов в ХМАО, проверит прокуратура
© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура проверит перевозчика
Прокуратура проверит перевозчика Фото:

Прокуратура устроила проверку из-за перевозки женщин и детей из Кыргызстана в грузовом фургоне. Транспорт остановили полицейские на подъезде к Ханты-Мансийску.

«Проводится проверка соблюдения законодательства в сфере безопасности перевозки пассажиров и миграционного законодательства», — говорится на сайте прокуратуры округа. Если нарушения найдут, то ответственным грозит как административная, так и уголовная ответственность.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО задержали грузовой фургон, переполненный детьми и женщинами из Киргизии. Автомобиль незаконно переоборудовали под перевозку пассажиров, а водителю уже выписали штраф.

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Прокуратура устроила проверку из-за перевозки женщин и детей из Кыргызстана в грузовом фургоне. Транспорт остановили полицейские на подъезде к Ханты-Мансийску. «Проводится проверка соблюдения законодательства в сфере безопасности перевозки пассажиров и миграционного законодательства», — говорится на сайте прокуратуры округа. Если нарушения найдут, то ответственным грозит как административная, так и уголовная ответственность. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО задержали грузовой фургон, переполненный детьми и женщинами из Киргизии. Автомобиль незаконно переоборудовали под перевозку пассажиров, а водителю уже выписали штраф.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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