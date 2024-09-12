Прокуратура ХМАО взялась за инцидент с фургоном, переполненным мигрантами из Киргизии

Прокуратура устроила проверку из-за перевозки женщин и детей из Кыргызстана в грузовом фургоне. Транспорт остановили полицейские на подъезде к Ханты-Мансийску.
«Проводится проверка соблюдения законодательства в сфере безопасности перевозки пассажиров и миграционного законодательства», — говорится на сайте прокуратуры округа. Если нарушения найдут, то ответственным грозит как административная, так и уголовная ответственность.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО задержали грузовой фургон, переполненный детьми и женщинами из Киргизии. Автомобиль незаконно переоборудовали под перевозку пассажиров, а водителю уже выписали штраф.
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