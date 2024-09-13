Банкротная авиакомпания из ХМАО в 10 раз снизила цены на продажу вертолетов

Авиакомпания «СКОЛ» из ХМАО распродает свои вертолеты с дисконтом
© Служба новостей «URA.RU»
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Авиакомпания "СКОЛ" снизила цену на свои вертолеты в 10 раз
Авиакомпания "СКОЛ" снизила цену на свои вертолеты в 10 раз Фото:

Банкротная авиакомпания «СКОЛ» снизила цены на свои вертолеты в десять раз. Представитель электронной торговой площадки сообщил агентству, что воздушные судна с полигона в Сургуте продают по стоимости от 10 до 29 миллионов рублей. В прошлом году Ми-8 стоили больше 260 млн. руб.

«Открыт прием заявок на аукцион по продаже вертолетов Ми-8 авиакомпании „СКОЛ“. Начальная цена самого дешевого судна составляет 10 234 800 рублей, самого дорогого — 29 293 200 руб. Осенью прошлого года стоимость Ми-8 превышала 260 млн рублей», — сообщил представитель ЭТП.

Технике больше сорока лет: они изготовлены в начале 80-х годов. Также продаются вертолеты, находящиеся на базах в Калининграде и Омске.

Ранее URA.RU писало, что  авиакомпания «СКОЛ» продает вертолеты за 1,5 миллиарда. Начальная цена Ми-8 на торгах более 260 млн рублей, за Ми-26 просят 537 миллионов рублей.

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Банкротная авиакомпания «СКОЛ» снизила цены на свои вертолеты в десять раз. Представитель электронной торговой площадки сообщил агентству, что воздушные судна с полигона в Сургуте продают по стоимости от 10 до 29 миллионов рублей. В прошлом году Ми-8 стоили больше 260 млн. руб. «Открыт прием заявок на аукцион по продаже вертолетов Ми-8 авиакомпании „СКОЛ“. Начальная цена самого дешевого судна составляет 10 234 800 рублей, самого дорогого — 29 293 200 руб. Осенью прошлого года стоимость Ми-8 превышала 260 млн рублей», — сообщил представитель ЭТП. Технике больше сорока лет: они изготовлены в начале 80-х годов. Также продаются вертолеты, находящиеся на базах в Калининграде и Омске. Ранее URA.RU писало, что  авиакомпания «СКОЛ» продает вертолеты за 1,5 миллиарда. Начальная цена Ми-8 на торгах более 260 млн рублей, за Ми-26 просят 537 миллионов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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