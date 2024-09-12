ФАС наказала медцентр для мигрантов в ХМАО из-за рекламы

Антимонопольная служба оштрафовала медицинский центр в Сургуте. Ведомство потребовало у организации убрать рекламу, которая вводила клиентов в заблуждение, но требование проигнорировали.
«Управление выдало обществу предписание о прекращении распространения рекламной информации. В результате рекламная конструкция была демонтирована обществом, но на момент рассмотрения дела сайт общества функционировал», — говорится в группе ведомства VK.
Специалисты ведомства обнаружили, что содержание рекламы расходилось с информацией на сайте. Комиссия решила, что медцентр пытался таким образом получить преимущество в бизнесе и повысить спрос на услуги. «Вынесен административный штраф обществу в размере 100 тысяч рублей за неисполнения предписания в срок», — уточняют в ведомстве.
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