Первый замгубернатора ХМАО Алексей Шипилов обязал глав муниципалитетов ежемесячно отчитываться об онлайн-встречах с жителями. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте округа.
«Внедрить ПОС (платформу обратной связи — прим. URA.RU) в регионах должны были в 2021 году по приказу Минцифры. Делегировать заместителям почетную обязанность по проведению прямых эфиров не получится — с лета 2024 глава обязан общаться с жителями как минимум раз в квартал. Некоторые югорские мэры этой обязанностью пренебрегали», — отмечает инсайдер.
Копии документов имеются в распоряжении редакции URA.RU. Согласно указаниям, мэры должны будут направлять данные о проведенных трансляциях главе внупола до 2 числа каждого месяца, следующего за отчетным. В департамент внутренней политики направлен запрос, ответ на момент публикации материала не поступил.
Ранее URA.RU писало о том, что губернатор ХМАО Руслан Кухарук недоволен закрытостью мэров. Он заявил, что во время поездок по округу он часто сталкивался с нежеланием муниципалов выстраивать коммуникацию с населением и решать вопросы местного значения, и в результате проблемы приходилось решать уже на уровне регионального руководства.
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