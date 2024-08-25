Челябинская школьница сорвалась с высоты во время игры на недострое

В поселке Кедровый (Челябинская область) пятиклассница получила травмы, упав с недостроенного здания. Как рассказал URA.RU источник в медицинской сфере, сейчас за девочкой наблюдают врачи.
«Предварительно, девочка сорвалась с высоты восьми метров во время игры в недостроенном здании. С серьезными травмами ее доставили в Челябинскую детскую клиническую больницу», — рассказал источник.
По данным URA.RU у девочки были диагностированы открытая черепно-мозговая травма, перелом черепа. Сейчас она находится под наблюдением.
URA.RU направило запрос в пресс-службу минздрава области. Ответ будет опубликован после получения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!