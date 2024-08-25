25 августа 2024

Челябинская школьница сорвалась с высоты во время игры на недострое

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город. Подготовка к 9 мая. Курган, ремонт здания, капремонт, ограничительная лента, стройка
Девочка сорвалась с высоты восьми метров Фото:

В поселке Кедровый (Челябинская область) пятиклассница получила травмы, упав с недостроенного здания. Как рассказал URA.RU источник в медицинской сфере, сейчас за девочкой наблюдают врачи.

«Предварительно, девочка сорвалась с высоты восьми метров во время игры в недостроенном здании. С серьезными травмами ее доставили в Челябинскую детскую клиническую больницу», — рассказал источник.

По данным URA.RU у девочки были диагностированы открытая черепно-мозговая травма, перелом черепа. Сейчас она находится под наблюдением.

URA.RU направило запрос в пресс-службу минздрава области. Ответ будет опубликован после получения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В поселке Кедровый (Челябинская область) пятиклассница получила травмы, упав с недостроенного здания. Как рассказал URA.RU источник в медицинской сфере, сейчас за девочкой наблюдают врачи. «Предварительно, девочка сорвалась с высоты восьми метров во время игры в недостроенном здании. С серьезными травмами ее доставили в Челябинскую детскую клиническую больницу», — рассказал источник. По данным URA.RU у девочки были диагностированы открытая черепно-мозговая травма, перелом черепа. Сейчас она находится под наблюдением. URA.RU направило запрос в пресс-службу минздрава области. Ответ будет опубликован после получения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...