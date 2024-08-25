Челябинская школьница сорвалась с высоты во время игры на недострое

26 августа 2024 в 12:43 Размер текста - 17 +

Девочка сорвалась с высоты восьми метров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В поселке Кедровый (Челябинская область) пятиклассница получила травмы, упав с недостроенного здания. Как рассказал URA.RU источник в медицинской сфере, сейчас за девочкой наблюдают врачи. «Предварительно, девочка сорвалась с высоты восьми метров во время игры в недостроенном здании. С серьезными травмами ее доставили в Челябинскую детскую клиническую больницу», — рассказал источник. По данным URA.RU у девочки были диагностированы открытая черепно-мозговая травма, перелом черепа. Сейчас она находится под наблюдением. URA.RU направило запрос в пресс-службу минздрава области. Ответ будет опубликован после получения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В поселке Кедровый (Челябинская область) пятиклассница получила травмы, упав с недостроенного здания. Как рассказал URA.RU источник в медицинской сфере, сейчас за девочкой наблюдают врачи. «Предварительно, девочка сорвалась с высоты восьми метров во время игры в недостроенном здании. С серьезными травмами ее доставили в Челябинскую детскую клиническую больницу», — рассказал источник. По данным URA.RU у девочки были диагностированы открытая черепно-мозговая травма, перелом черепа. Сейчас она находится под наблюдением. URA.RU направило запрос в пресс-службу минздрава области. Ответ будет опубликован после получения.