В Кремле объяснили, в чем сложность освободить Дурова из-под ареста

Основателя Telegram Павла Дурова сложно освободить из-за двойного гражданства и серьезности предъявленных обвинений. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с арестом.
«С учетом его российского гражданства, мы готовы оказывать всю необходимую помощь и содействие. Но ситуация осложнена также тем, что он является и гражданином Франции. В конце тоже обвинения действительно предъявлены очень серьезные», — заявил Песков. Он также добавил, что так как Дуров — гражданин России, страна готова оказать ему всю необходимую помощь и содействие.
Песков подчеркнул, что обвинения против Дурова требуют серьезной доказательной базы и в противном случае это может быть расценено как попытка ограничения свободы коммуникаций и запугивания руководителя крупной компании. «На лицо будет именно политика, наличие которой в этой истории вчера отрицал господин Макрон», — заявил пресс-секретарь.
Вечером 24 августа стало известно об аресте во Франции основателя Telegram Павла Дурова. Ему могут быть предъявлены обвинения в терроризме, отмывании денег и наркотрафике.
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