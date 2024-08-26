«Дочка» «Роснефти» в ХМАО заманивает персонал премиями ко Дню нефтяника

Компания «РН-Охрана Югра» заманивает персонал ежегодными выплатами ко Дню нефтяника. Представитель предприятия сообщил URA.RU, что нужны сотрудники для охраны объектов нефтедобычи в Нефтеюганском районе.
«В филиал в Пойковском Нефтеюганского района нужны охранники на вахту с 4-6 разрядом: мужчины до 55 лет и женщины до 53 лет. При работе сутки через сутки зарплата 109 500 рублей плюс премии по результатам работы, ко Дню нефтяника, за непрерывный стаж работы в организации», — сообщили в ЧОП «РН-Охрана Югра».
Предприятие обещает северную надбавку с первого дня работы и ежегодную индексацию зарплаты. Сотрудникам предстоит работать вахтами по 30 дней с таким же межвахтовым периодом. Предприятие доплачивает по 400 рублей в день за вахтовый метод, предоставляет жилье в общежитиях с комнатами по три человека. Основные требования к работникам — наличие удостоверения охранника и отсутствие судимостей за тяжкие преступления.
Ранее URA.RU писало, что часть работников «дочек» «Роснефти» в ХМАО останется без премии ко Дню нефтяника. Вознаграждение получат только сотрудники, проработавшие в компании больше года.
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