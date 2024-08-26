26 августа 2024

«Дочка» «Роснефти» в ХМАО заманивает персонал премиями ко Дню нефтяника

Охранное предприятие «Роснефти» в ХМАО платит вознаграждение ко Дню нефтяника
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
"Дочка" "Роснефти" в ХМАО заманивает персонал премиями ко Дню нефтяника
"Дочка" "Роснефти" в ХМАО заманивает персонал премиями ко Дню нефтяника Фото:

Компания «РН-Охрана Югра» заманивает персонал ежегодными выплатами ко Дню нефтяника. Представитель предприятия сообщил URA.RU, что нужны сотрудники для охраны объектов нефтедобычи в Нефтеюганском районе.

«В филиал в Пойковском Нефтеюганского района нужны охранники на вахту с 4-6 разрядом: мужчины до 55 лет и женщины до 53 лет. При работе сутки через сутки зарплата 109 500 рублей плюс премии по результатам работы, ко Дню нефтяника, за непрерывный стаж работы в организации», — сообщили в ЧОП «РН-Охрана Югра».

Предприятие обещает северную надбавку с первого дня работы и ежегодную индексацию зарплаты. Сотрудникам предстоит работать вахтами по 30 дней с таким же межвахтовым периодом. Предприятие доплачивает по 400 рублей в день за вахтовый метод, предоставляет жилье в общежитиях с комнатами по три человека. Основные требования к работникам — наличие удостоверения охранника и отсутствие судимостей за тяжкие преступления. 

Ранее URA.RU писало, что часть работников «дочек» «Роснефти» в ХМАО останется без премии ко Дню нефтяника. Вознаграждение получат только сотрудники, проработавшие в компании больше года.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Компания «РН-Охрана Югра» заманивает персонал ежегодными выплатами ко Дню нефтяника. Представитель предприятия сообщил URA.RU, что нужны сотрудники для охраны объектов нефтедобычи в Нефтеюганском районе. «В филиал в Пойковском Нефтеюганского района нужны охранники на вахту с 4-6 разрядом: мужчины до 55 лет и женщины до 53 лет. При работе сутки через сутки зарплата 109 500 рублей плюс премии по результатам работы, ко Дню нефтяника, за непрерывный стаж работы в организации», — сообщили в ЧОП «РН-Охрана Югра». Предприятие обещает северную надбавку с первого дня работы и ежегодную индексацию зарплаты. Сотрудникам предстоит работать вахтами по 30 дней с таким же межвахтовым периодом. Предприятие доплачивает по 400 рублей в день за вахтовый метод, предоставляет жилье в общежитиях с комнатами по три человека. Основные требования к работникам — наличие удостоверения охранника и отсутствие судимостей за тяжкие преступления.  Ранее URA.RU писало, что часть работников «дочек» «Роснефти» в ХМАО останется без премии ко Дню нефтяника. Вознаграждение получат только сотрудники, проработавшие в компании больше года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...