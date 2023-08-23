Часть работников «дочек» «Роснефти» в ХМАО останется без премии ко Дню нефтяника. Представитель профсоюзного комитета дочернего общества компании в Нижневартовске пояснил корреспонденту URA.RU, что в приказ о премировании не попадет несколько категорий работников.
«В соответствии с коллективным договором, премию к профессиональному празднику получат сотрудники, которые проработали в Обществе больше года. Премию не дают руководителям верхнего звена, сотрудникам, работающим по договору ГПХ или по совмещению, работницам, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком, и тем, кто получал дисциплинарное наказание», — сообщили в профсоюзе.
Специалисты предприятий к профессиональному празднику получат выплаты в размере 20% от среднемесячной зарплаты. Рабочим начислят 40% от ежемесячного заработка.
Агентство направило запрос в «Роснефть» с просьбой прокомментировать полученную информацию. На момент публикации новости ответ не поступил.
Ранее URA.RU писало, что сотрудники «Сургутнефтегаза» начали получать подарки от профсоюза на День нефтяника. В числе подарков — зонт, полотенце, фонарик, фляжка, термосумка и электрический набор для специй.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.