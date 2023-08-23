23 августа 2023

Часть работников «дочек» «Роснефти» в ХМАО останется без премии ко Дню нефтяника

© Служба новостей «URA.RU»
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Премию ко Дню нефтяника получат сотрудники«Роснефти» в ХМАО, которые проработали в компании больше года Фото:

Часть работников «дочек» «Роснефти» в ХМАО останется без премии ко Дню нефтяника. Представитель профсоюзного комитета дочернего общества компании в Нижневартовске пояснил корреспонденту URA.RU, что в приказ о премировании не попадет несколько категорий работников.

«В соответствии с коллективным договором, премию к профессиональному празднику получат сотрудники, которые проработали в Обществе больше года. Премию не дают руководителям верхнего звена, сотрудникам, работающим по договору ГПХ или по совмещению, работницам, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком, и тем, кто получал дисциплинарное наказание», — сообщили в профсоюзе.

Специалисты предприятий к профессиональному празднику получат выплаты в размере 20% от среднемесячной зарплаты. Рабочим начислят 40% от ежемесячного заработка.

Агентство направило запрос в «Роснефть» с просьбой прокомментировать полученную информацию. На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что сотрудники «Сургутнефтегаза» начали получать подарки от профсоюза на День нефтяника. В числе подарков — зонт, полотенце, фонарик, фляжка, термосумка и электрический набор для специй.

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Часть работников «дочек» «Роснефти» в ХМАО останется без премии ко Дню нефтяника. Представитель профсоюзного комитета дочернего общества компании в Нижневартовске пояснил корреспонденту URA.RU, что в приказ о премировании не попадет несколько категорий работников. «В соответствии с коллективным договором, премию к профессиональному празднику получат сотрудники, которые проработали в Обществе больше года. Премию не дают руководителям верхнего звена, сотрудникам, работающим по договору ГПХ или по совмещению, работницам, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком, и тем, кто получал дисциплинарное наказание», — сообщили в профсоюзе. Специалисты предприятий к профессиональному празднику получат выплаты в размере 20% от среднемесячной зарплаты. Рабочим начислят 40% от ежемесячного заработка. Агентство направило запрос в «Роснефть» с просьбой прокомментировать полученную информацию. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что сотрудники «Сургутнефтегаза» начали получать подарки от профсоюза на День нефтяника. В числе подарков — зонт, полотенце, фонарик, фляжка, термосумка и электрический набор для специй.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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