Боец погиб при исполнении служебного долга на СВО (архивное фото)
Сержант Артем Александров из Надыма (ЯНАО) погиб в зоне проведения специальной военной операции. Информацию о гибели бойца сообщили в администрации Надымского района.
«Наш земляк погиб при исполнении служебного долга во время специальной военной операции. Он навсегда останется в нашей памяти примером мужества и чести», — рассказали на официальной странице администрации района «ВКонтакте».
Сержант Артем Александров из Надыма
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!