26 августа 2024

В зоне проведения спецоперации погиб боец из ЯНАО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Боец погиб при исполнении служебного долга на СВО (архивное фото)
Боец погиб при исполнении служебного долга на СВО (архивное фото) Фото:

Сержант Артем Александров из Надыма (ЯНАО) погиб в зоне проведения специальной военной операции. Информацию о гибели бойца сообщили в администрации Надымского района.

«Наш земляк погиб при исполнении служебного долга во время специальной военной операции. Он навсегда останется в нашей памяти примером мужества и чести», — рассказали на официальной странице администрации района «ВКонтакте».

Сержант Артем Александров из Надыма
Сержант Артем Александров из Надыма
Фото:

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Сержант Артем Александров из Надыма (ЯНАО) погиб в зоне проведения специальной военной операции. Информацию о гибели бойца сообщили в администрации Надымского района. «Наш земляк погиб при исполнении служебного долга во время специальной военной операции. Он навсегда останется в нашей памяти примером мужества и чести», — рассказали на официальной странице администрации района «ВКонтакте».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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